Zwrot akcji ws. Marcina Bułki. Możliwy transfer last minute

W zeszłym sezonie Marcin Bułka był wypożyczony z PSG do Nicei. Chociaż grał głównie w meczach pucharowych, to pokazał się z dobrej strony. Na tyle dobrej, że klub postanowił go wykupić. Później z zespołem pożegnał się podstawowy bramkarz, Walter Benítez, który odszedł do PSV Eindhoven. Wydawało się, że dzięki temu Polak będzie pierwszym wyborem trenera Luciena Favre'a. Niestety okazało się inaczej, ponieważ do drużyny trafił Kasper Schmeichel, który obecnie wygrywa rywalizację z Bułką.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już czaruje. Stadion aż jęknął [SPORT.PL LIVE #31]

Marcin Bułka nie godzi się z byciem rezerwowym. Może zmienić klub

Rola zmiennika nie podoba się Marcinowi Bułce. Jak informuje portal Footmercato, zawodnik z tego powodu zaczął poważnie zastanawiać się nad swoją przyszłością i może zmienić klub. Na ten moment nie wiadomo, gdzie mógłby przenieść się bramkarz. Żaden zespół nie złożył jeszcze za niego oferty. Problemem może być także Nicea, która nie jest chętna oddać niedawno wykupionego piłkarza.

Ronaldo totalnie zignorował Carraghera. "Całkowicie niewidzialny" [WIDEO]

Co ciekawe, Bułka jeszcze przed oficjalnym przejściem Schmeichela wyznał, że jest gotowy na rywalizację z Duńczykiem. - To jest część piłki nożnej, a dla mnie to nie ma znaczenia. Nieważne, jaki zawodnik dołączy do zespołu. Rywalizacja w piłce nożnej to naturalna rzecz. Jestem skoncentrowany na boisku i staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Jestem gotowy i czuję się dobrze, co pokazałem na boisku - powiedział Bułka w rozmowie z RMC Sport.

W dalszej części rozmowy zażartował również, że jeśli Schmeichel faktycznie trafi do Nicei, to on odejdzie z klubu. Jak się okazuje, słowa bułki wcale nie musiały być ironiczne.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nicea w bardzo słabym stylu rozpoczęła obecny sezon. Po trzech kolejkach zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem dwóch punktów. W następnej kolejce o pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Ligue 1 powalczy z Olympique Marsylia. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę 28 sierpnia o godzinie 15:00.

Lewandowski trafił na "małego Cristiano". Najlepiej. Nieoficjalny casting w Barcelonie