Media: Arkadiusz Milik blisko nowego klubu. Wszystko przez Memphisa. Hit transferowy

Arkadiusz Milik latem tego roku został oficjalnie wykupiony przez Olympique Marsylia za osiem milionów euro. Wcześniej przez półtora roku grał we francuskim klubie na zasadzie wypożyczenia z Napoli. Niewykluczone jednak, że jeszcze latem po raz kolejny zmieni klub.

W ostatnich dniach Karim Bennani, dziennikarz stacji "Prime Video Sport France" informował, że polski napastnik został zaoferowany trzem klubom. Polak miałby potencjalnie rozmawiać z Evertonem, Manchesterze United, a także Juventusem, z którym Polak jest łączony niemal w każdym kolejnym okienku transferowym.

Jego doniesienia potwierdził włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, specjalizujący się w informacjach transferowych. Włoch jednak zaznaczał, że Milik jest tylko planem B Juventusu. Włoski klub jest zdecydowany na transfer Memphisa Depaya z Barcelony. Dopiero po upadku tej możliwości, Juventus miałby skierować się ku ściągnięciu Polaka z Olympique Marsylii.

Włoskie media: Juventus negocjuje transfer Milika

I jak się teraz okazuje, taki scenariusz rzeczywiście ma miejsce. Wynika to z tego, że Juventus był zdecydowany na Depaya, ale nie chciał za niego płacić. Piłkarz miał rozwiązać kontrakt z Barceloną i przejść do Juventusu jako wolny zawodnik. Wszystki strony zgodziły się na taki scenariusz. Problem pojawił się, kiedy Depay zaczął negocjować warunki odejścia z katalońskiego klubu. Chciał otrzymać resztę pieniędzy, jakie należą mu się do końca umowy. Barcelona nie chce płacić. A Juventus się niecierpliwi. Czarę goryczy miało przelać to, że w ostatniej chwili Depay chciał zmienić warunki umowy i zażądał od Juventusu więcej pieniędzy. "Mundo Deportivo" twierdzi, że w miniony weekend przedstawiciel Depaya był we Włoszech i negocjował z Juventusem. Klub poprosił o więcej czasu do namysłu.

Jak informuje "Corriere dello Sport", Juventus zaczął rozglądać się za innymi możliwościami. Jedną z nich jest właśnie Milik. Według włoskich dziennikarzy rozmowy już się rozpoczęły. Mało tego – według Włochów porozumienie między klubami jest już blisko.

W grę wchodzi wypożyczenie. Juventus miałby zapłacić 2 miliony euro. W umowie zawarta byłaby klauzula, która pozwalałaby wykupić Polaka za 8 milionów euro. Milik miałby zarabiać 3,5 miliona euro za sezon. Dla porównania, Depay według "Mundo Deportivo" żądał 7 milionów euro za sezon. "28-letni polski napastnik nie zrobił szczególnego wrażenia na nowym trenerze Igorze Tudorze. Klub z Ligue 1 jest otwarty na sprzedaż" – piszą włoskie media.

Portal Transfermarkt.com wycenia Arkadiusza Milika na 16 milionów euro, a jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2025 roku. W obecnym sezonie Polak wystąpił w obu ligowych spotkaniach Olympique Marsylia i jak dotąd nie strzelił ani jednej bramki.

