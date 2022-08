PSG to Harlem Globetrotters. 8 sekund i gol. Szokujący wynik na koniec [WIDEO]

W niedzielny wieczór PSG mierzy się z Lille na wyjeździe. Hitowe spotkanie idealnie rozpoczęło się dla drużyny Christiana Galteira. A później było jeszcze lepiej. Ostateczny wynik meczu dwóch ostatnich mistrzów Francji to... 7:1 dla PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Kylian Mbappe strzela gola w ósmej sekundzie meczu z Lille

8 - tyle sekund potrzebowało PSG, aby otworzyć wynik tego spotkania. Paryżanie rozpoczęli grę od środka. Akcja bramkowa została staranie przygotowana, bo w momencie, kiedy jeden z piłkarzy wycofał piłkę ze środka boiska w kierunku Leo Messiego, czterech zawodników PSG pobiegło sprintem w kierunku bramki Lille. Messi zagrał idealnie z pierwszej piłki w kierunku Kyliana Mbappe, który przelobował bramkarza Lille.

Tym samym napastnik PSG wyrównał rekord Michela Rio, który w 1992 roku strzelił gola dla Caen w ósmej sekundzie meczu z Cannes. Jak wyliczył Sporting News, nieoficjalnie rekordzistą pozostał Rio, gdyż bramkę strzelił 7,5 sekund po rozpoczęciu meczu, zaś Mbappe potrzebował do tego 8,9 sekundy. Co ciekawe, to także 200. gol 23-letniego Mbappe'a na poziomie klubowym - 27 strzelił dla Monaco i 173 dla PSG.

Ten gol to był zresztą początek koncertu paryżan. Już po pierwszej połowie było 4:0 po trafieniach Hakimiego, Messiego oraz Neymara. Choć liderzy zespołu mieli po golu, to nie zamierzali się zatrzymywać. W drugiej części gry kolejnego gola dołożyć Neymara, dwie bramki zdobył także Kylian Mbappe i to - co ciekawe - po asystach Brazylijczyka. To może nieco dziwić, bo ostatnio informowano o konflikcie pomiędzy liderami zespołu. Lille odpowiedziało PSG trafieniem Jonathana Bamby.

PSG jest liderem Ligue 1 z kompletem dziewięciu punktów na koncie. Paryżanie coraz bardziej przypominają legendarny koszykarski zespół Harlem Globetrotters. Ich bilans bramkowy w tych trzech spotkaniach to 17:3. Lille ma cztery punkty i zajmuje 12. pozycję.