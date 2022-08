Francuzi o Arkadiuszu Miliku: Nic, nic, niezdarny

Arkadiusz Milik w poprzednim sezonie nie zawsze miał miejsce w podstawowym składzie Olympique Marsylia przez konflikt z trenerem Jorge Sampaolim. Reprezentant Polski jednak i tak był w stanie zostać najlepszym strzelcem zespołu. W 37 meczach zdobył 20 goli. Skutecznością imponował zwłaszcza w europejskich pucharach.

Francuzi analizują grę Arkadiusza Milika. "Czy powinniśmy się martwić?"

Początek nowego sezonu jest jednak w wykonaniu 27-latka niezwykle rozczarowujący. W pierwszych dwóch meczach Ligue 1 Milik nie zdołał strzelić gola, a w zgodnej ocenie ekspertów i dziennikarzy był jednym z najsłabszych piłkarzy na boisku. Po niedzielnym spotkaniu Marsylii ze Stade Brestois (1:1) we Francji rozgorzała dyskusja na temat sytuacji Polaka. "Czy powinniśmy się martwić o Milika?" - pyta portal wesportfr.com. A idą za nim także inne media.

"Po raz kolejny zbyt rozczarowujący na czele ataku. Były napastnik Napoli nie strzelił gola w oficjalnym meczu od 20 marca" - czytamy na wesportfr.com. "Polak wydaje się przestarzały, pozbawiony formy, rytmu" - napisano o jego boiskowej prezencji. "Przeciwko Brestowi wydawał się być przytłoczony, nieobecny, niezdolny do stworzenia zagrożenia pod bramką rywali. Wydawał się wręcz zirytowany" - dodano. Wesportfr.com zwraca uwagę, że Milik może mieć wkrótce poważne problemy z załapaniem się do składu, biorąc pod uwagę sprowadzenie przez Marsylię Luisa Suareza i Alexisa Sancheza.

"Milik przede wszystkim był zdenerwowany. Reprezentant Polski był bliski obejrzenia czerwonej kartki po kilku rozdanych szturchnięciach. W grze przede wszystkim był niezdarny technicznie" - czytamy natomiast na łamach footballclubdemarseille.fr. Portal zwraca uwagę, że Milik szybko musi popracować nad formą fizyczną i skutecznością.

Obraniak o Miliku: Nic, nic

Portal footmarseille.com o zdanie na temat gry Arkadiusza Milika postanowił natomiast zapytać Ludovica Obraniaka, a więc byłego reprezentanta Polski, który przez lata występował w Ligue 1. Obraniak surowo ocenił swojego byłego kolegę z kadry.

"Miałem już ogromne problemy, by wybronić go w ostatni weekend" - stwierdził Obraniak. "Nie pokazał nic przeciwko Brestowi. Nie mamy czego analizować. Nie ma odpowiedniej kontroli, nie ma właściwego powrotu do odbioru" - dodał 34-krotny reprezentant Polski.

Francuzi zauważają, że mimo wszystko Arkadiusz Milik ma zaufanie trenera Igora Tudora. Musi jednak szybko pokazać, że Chorwat się co do niego nie myli. Kolejne tak słabe występy mogą sprawić, że na dobre wyląduje na ławce rezerwowych.

