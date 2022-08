Fatalne oceny Milika. Media bez skrupułów o jego występie

W ubiegłym sezonie Arkadiusz Milik był kluczową postacią Olympique Marsylia. Choć nie zawsze mógł liczyć na regularną grę z uwagi na decyzje Jorge Sampaoliego, był najlepszym strzelcem zespołu, kończąc rozgrywki z 20 trafieniami na koncie w 37 rozegranych spotkaniach.

L'Equipe wystawiło Milikowi "czwórkę"

W nowym sezonie Milik dwukrotnie wybiegał na boisko w podstawowym składzie. W meczu pierwszej kolejki Ligue 1 ze Stade Reims (4:1) rozegrał 62 minuty, natomiast w niedzielnym spotkaniu ze Stade Brestois (1:1) zszedł z murawy w 69. minucie. Jak dotąd nie zdołał wpisać się na listę strzelców, co nie pozostało niezauważone przez francuskie media.

Sporo krytyki w stronę Milika za występ w meczu ze Stade Brestois wystosowali dziennikarze "L'Equipe", którzy w 10-stopniowej skali wystawili mu jedynie "czwórkę". Polak nie był jednak najgorszy w swoim zespole - jeszcze słabiej zostali ocenieni Cengiz Under i Gerson, którym wystawiono "trójki". "Grał daleko od bramki. Musiał dużo używać łokci i już w 17. minucie dostał żółtą kartkę. Niewiele brakło, by został ukarany czerwoną. Był zbyt niewidoczny" - opisano występ Milika.

"Czwórka" od dziennika "L'Equipe" była najwyższą notą, jaką Polak otrzymał od najbardziej cenionych przedstawicieli francuskich mediów. Serwis 24hfootnews.com napisał, że "Milik próbował, szukał gry w powietrzu, ale popełnił wiele błędów i nie miał zbyt wielu szans do kreowania okazji". Wystawiono mu ocenę "3".

Na "trójkę" występ Milika ocenił również serwis footmercato.net, który stwierdził, że Polak "męczył się na boisku i nie potrafił wygrać rywalizacji z przeciwnikami". Najgorszą notę otrzymał za to od redakcji maxifoot.fr. Przy ocenie "2" argumentowano, że była to "katastrofa", a to, że napastnik wybiegł na murawę po przerwie nazwano "małym cudem, ponieważ powinien zostać wyrzucony z boiska w pierwszej połowie".