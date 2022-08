Bramkarz PSG blisko odejścia. Ma zagrać w jednym klubie z Polakiem

We wrześniu 2019 roku Keylor Navas przeniósł się z Realu Madryt do PSG. W paryskim klubie rozegrał łącznie 106 meczów i sięgnął między innymi dwukrotnie po mistrzostwo Francji. Wiele wskazuje na to, że jego przygoda z PSG dobiega do końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zachwycił kibiców. Eksperci: "Magiczne połączenie" [SPORT.PL LIVE #30]

Keylor Navas blisko Napoli. Szansa na grę w pierwszym składzie

W ostatnim sezonie Kostarykanin nie mógł liczyć na regularną grę w pierwszym składzie, ponieważ przegrywał rywalizację z Gianluigim Donnarummą. Przed obecnymi rozgrywkami trener PSG Christophe Galtier potwierdził, że pierwszym bramkarzem nadal będzie Włoch. W związku z tym Navas zaczął rozglądać się za nowym zespołem. W czerwcu media informowały, że zawodnik może trafić do Benfiki Lizbona.

FC Barcelona zaskoczyła Lewandowskiego. "Nie spodziewałem się tego"

Ostatecznie Navas prawdopodobnie nie trafi do portugalskiego zespołu, ponieważ jest bardzo bliski przejścia do Napoli. Jak donosi L'Equipe, bramkarz zgodził się na transfer do włoskiej ekipy i teraz musi poczekać na zakończenie negocjacji między klubami. Zdaniem dziennikarzy, PSG i Napoli wciąż nie ustaliły, na jakich warunkach Navas opuści zespół. W grę wchodzi transfer definitywny, wypożyczenie lub włączenie go do oferty za pomocnika drużyny z Neapolu Fabiana Ruiza.

Jeszcze niedawno media informowały, że do Napoli ma przenieść się najdroższy bramkarz w historii Kepa Arrizabalaga. Hiszpan miał trafić do Neapolu na zasadzie rocznego wypożyczenia, ale wydaje się, że ze względu na transfer Keylora Navasa do tego nie dojdzie. Tym bardziej że niedawno z włoskim klubem podpisał kontrakt Salvatore Sirigu, który ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Już w poniedziałek Napoli rozpocznie zmagania w nowym sezonie Serie A. Pierwszym przeciwnikiem drużyny prowadzonej przez Luciano Spallettiego będzie Hellas Verona. Spotkanie zaplanowane jest na 18:30.

Lewandowskiego na Camp Nou oglądało więcej kibiców niż kiedykolwiek w Monachium