Trener Olympique'u Marsylii ciepło wypowiedział się o Arkadiuszu Miliku

W styczniu 2021 roku Arkadiusz Milik przeniósł się z Napoli do Olympique'u Marsylii. Trener Jorge Sampaoli nie był przekonany do umiejętności napastnika i nie zawsze wystawiał go w pierwszym składzie. Media często także informowały o tym, że obaj mężczyźni są ze sobą skonfliktowani. Pomimo tego Milik rozegrał we francuskim klubie do tej pory 54 mecze, w których strzelił 30 goli i zaliczył trzy asysty.

Igor Tudor chwali Milika. "Cieszę się, że tu jest"

Przed niedawno rozpoczętym sezonem nowym szkoleniowcem Olympique'u Marsylii został Igor Tudor. Chorwat pochwalił Arkadiusza Milika, który w pierwszej kolejce rozegrał 60 minut w wygranym przez zespół z Marsylii 4:1 meczu z Reims. - Mam z nim dobre relacje. Cieszę się, że tu jest. Widzę u niego postęp na treningach i jestem pewien, że będzie się dalej rozwijał. Nie odczuwa już dyskomfortu w ścięgnach, który nieco go hamował w zeszłym sezonie. Nie wypowiem się na temat tego, co mówią o nim dziennikarze - powiedział Tudor na konferencji prasowej przed meczem z Brest.

Pomimo pochwał ze strony trenera, przyszłość Arkadiusza Milika w Marsylii nie jest pewna. Dziennik "La Provence" poinformował, że zawodnikiem zainteresowane są Valencia i Borussia Dortmund. Wcześniej włoskie media podawały, że Milik może trafić do Juventusu. Ponadto Olympique Marsylia niedawno oficjalnie potwierdził ściągnięcie napastnika Alexisa Sancheza, co jeszcze bardziej utrudnia sytuację Polaka w drużynie.

Już w najbliższą niedzielę Olympique Marsylia rozegra mecz drugiej kolejki Ligue 1. Rywalem drużyny Igora Tudora będzie Brest. Spotkanie zaplanowane jest na 20:45. Zdaniem francuskich mediów, Milik rozpocznie to starcie na ławce rezerwowych.

