Kibice zawstydzili Leo Messiego. "Jak ktoś może go nienawidzić"

PSG doskonale zaczęło sezon 2022/23 na francuskich boiskach. Najpierw paryżanie wygrali Superpuchar, kraju pokonując 4:0 Nantes, a później na inaugurację Ligue 1 ograli 5:0 Clermont. W obu meczach ważną rolę odegrał Leo Messi, który udowodnił, że jest liderem drużyny.

PSG wygrywa Superpuchar Francji, a Leo Messi zakłopotany. Powód? Fani

Argentyńczyk jest uwielbiany przez fanów na całym świecie, co udowodnił także mecz o Superpuchar Francji w Tel Awiwie. W sieci pojawiło się nagranie na którym, kibice zgromadzeni na stadionie w Izraelu skandowali nazwisko argentyńskiego napastnika. Reakcja Messiego była zadziwiająca.

Argentyńczyk wyglądał tak, jakby nie był przyzwyczajony do sporego zainteresowania swoją osobą i towarzyszyło mu spore zakłopotanie. Stał w okolicy narożnika boiska i wpatrywał się w tłum, który skandował: "Messi, Messi, Messi". Nieśmiało pomachał tłumowi zgromadzonemu na obiekcie w Tel Awiwie. Jak widać pomimo upływu lat i ciągłego bycia na szczycie, Messi wciąż nie przyzwyczaił się do bycia "na świeczniku".

Filmik spowodował, że fani znów pokazali, jak bardzo uwielbiają Leo Messiego. "Uroczo", "Jak ktoś może go nienawidzić. W tej pozie kiedy złącza ręce, wygląda jak małe dziecko", "Czasami zastanawiam się, co by zrobił Paul Pogba gdyby był w jego butach" - to tylko niektóre z komentarzy pod nagraniem.

Niestety nie wszyscy kochają Messiego. Skandaliczne okrzyki na lotnisku od kibiców Marsylii

Wydaje się, że Leo Messi nie wzbudza jedynie sympatii kibiców największych rywali, co udowodniła sytuacja na lotnisku w Marsylii. Kilka dni temu kibice Olimpique'u oczekiwali na przylot nowego piłkarza klubu - Alexisa Sancheza. Podczas wizyty na lotnisku fani Marsylii pokusili się też o prowokacje w kierunku PSG, a więc największego rywala. Oberwało się też Leo Messiemu, który był obrażany, "Messi skur...." - śpiewali zgromadzeni na lotnisku.

