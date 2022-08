Gol Messiego obiegł cały świat. "Klejnot". Kibice rywali aż zaczęli śpiewać [WIDEO]

PSG pokonało w sobotę na wyjeździe Clermont aż 5:0 w wyjazdowym meczu 1. kolejki nowego sezonu Ligue 1. Pięknym zwieńczeniem tego triumfu paryżan była bramka z przewrotki Leo Messiego, która zamknęła wynik. Cały świat rozpływa nad trafieniem Argentyńczyka.

Francja pod wrażeniem bramki Leo Messiego. Nawet kibice Clermont skandowali jego nazwisko

Leo Messi zdobył swojego gola z przewrotki w 86. minucie spotkania, po świetnym podaniu Leandro Paredesa. Obrońcy Clermont nie potrafili go upilnować, a Mateusz Wieteska mógł tylko przyglądać się, co robi Argentyńczyk. "Pyk, pyk, jakież to proste" - zachwycali się techniką Messiego komentatorzy Eleven Sports.

Ten gol zrobił ogromne wrażenie na Francuzach. Dziennik "Le Figaro" pisze o "prawdziwym klejnocie". Z kolei dziennikarze "Le Parisien" podkreślają, że "Gol Messiego obiegnie cały świat" i twierdzą, że to może być już nawet bramka tegorocznego sezonu Ligue 1. Ich zdaniem od momentu powrotu po kontuzji w Paryżu można obserwować "nowego Messiego, a raczej znów prawdziwego Messiego". Dziennik "L’Equipe" umieścił przewrotkę Argentyńczyka na okładce niedzielnego numeru, którą zatytułowano "Recital na początek", odnosząc się nie tylko do samego trafienia, ale również bardzo do przekonującego zwycięstwa PSG.

Gol zachwycił także kibiców Clermont zgromadzonych na stadionie. Rzadko się zdarza, aby kibice skandowali nazwisko piłkarza drużyny przeciwnej, a tak było tym razem. Z trybun obiektu mogącego pomieścić niespełna 12 tys. widzów głośno niosło się "Messi, Messi" oraz gromkie brawa. Ostatni raz podobna sytuacja, która zapadła tak w pamięci, miała miejsce w 2018 roku, kiedy to Cristiano Ronaldo ćwierćfinale Ligi Mistrzów strzelił niesamowitego gola przewrotką Juventusowi, a niemal cały 41-tysięczny stadion w Turynie zgotował mu owację na stojąco.

W Polsce również nie brakuje zachwytów nad przewrotką Messiego

Eksperci w Polsce także rozpływają się nad wyczynem Leo Messiego. Tomasz Ćwiąkała porównał tego gola i grę PSG do słynnego amerykańskiego zespołu Harlem Globetrotters, którego specjalnością jest bardziej dawanie rozrywki, niż walka o wynik. Zdaniem dziennikarza Canal+Sport, paryżanie potrafią pogodzić jedno i drugie.

"Messi w meczu z Clermont wyglądał tak, jakby po braku problemów na początku sezonu i normalnym okresie przygotowawczym (inaczej niż rok temu) miał wreszcie regularnie zachwycać w Ligue 1." - stwierdził Kamil Warzocha z Weszło.

Kolejną szansę na oczarowanie kibiców Leo Messi będzie miał już w następną sobotę. 13 sierpnia PSG podejmie u siebie Montepllier w 2. kolejce Ligue 1.

