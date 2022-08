PSG się zbroi. Oficjalnie. Hitowy transfer w promocyjnej cenie

Renato Sanches ma zaledwie 24 lata, ale polscy kibice powinni go kojarzyć z Euro 2016, gdy Portugalia wyeliminowała biało-czerwonych w ćwierćfinale, a pomocnik zdobył bramkę wyrównującą. I choć został powszechnie uznany za jedno z największych odkryć turnieju we Francji, to jego kariera mocno wyhamowała, zanim się na dobre rozkręciła.

Po francuskim turnieju Benfica sprzedała Sanchesa do Bayernu za 35 milionów euro. W monachijskim zespole rozegrał 53 spotkania, ale nie potrafił się przebić do pierwszego składu, więc został wypożyczony do Swansea, a w 2019 sprzedany do Lille za 20 mln euro.

We Francji w końcu odżył. W minionym sezonie był jedną z gwiazd Ligue 1. Przez długi czas wydawało się, że Sanches przejdzie do Milanu, gdzie zastąpi Franka Kessiego, który latem trafił do Barcelony. Ale Milan przegrał wyścig z PSG. Mistrzowie Francji zapłacą za Sanchesa zaledwie 15 milionów euro. Zaledwie, bo np. "Transfermarkt" wycenia go na 28 mln.

Letnie transfery PSG

To nie jedyny środkowy pomocnik, jaki wzmocnił latem PSG. 22-letni Vitinha, trzykrotny reprezentant Portugalii, został sprzedany przez Porto za ponad 40 mln euro i podpisał pięcioletni kontrakt. Wzmocniona została także prawa obrona. RB Lipsk opuścił Nordi Mukiele, który kosztował tylko 12 mln euro.