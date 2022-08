Aaron Ramsey w Ligue 1. Będzie grał w jednej drużynie z Polakiem

W ostatnich latach kariera Aarona Ramseya nie toczy się tak, jak się tego spodziewano. Po transferze z Arsenalu do Juventusu latem 2019 roku, doświadczony walijski pomocnik był w Turynie totalnym niewypałem, zmagając się przy tym z wieloma kontuzjami mięśniowymi.

Łącznie w Turynie rozegrał 69 meczów, w których strzelił sześć goli i zaliczył sześć asyst. W zeszłym sezonie jednak zaliczył jedynie trzy epizody w Serie A, po czym zimą został wypożyczony do Glasgow Rangers. Tam również jednak nie grał regularnie - 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach (2 gole i 2 asysty) i łącznie nieco ponad 600 minut w całej rundzie to z pewnością dorobek, który dla Walijczyka chluby nie przynosi.

Pocieszeniem dla byłego piłkarza Arsenalu mogło być zwycięstwo w Lidze Europy, ale w majowym finale Ramsey zmarnował decydującą jedenastkę w konkursie rzutów karnych, przez co to trofeum ostatecznie trafiło do Eintrachtu Frankfurt.

Aaron Ramsey ma nowy klub. Będzie grał w drużynie z Polakiem

Po powrocie do Turynu Aaron Ramsey szybko otrzymał informację, że nie znajduje się w planach trenera Juve Massimiliano Allegriego na kolejny sezon, w związku z czym rozwiązał swój kontrakt ze "Starą Damą". W poniedziałek jego nowym pracodawcą został francuski OGC Nice, który pozyskał Walijczyka na zasadzie wolnego transferu, aczkolwiek klub nie poinformował, jak długi kontrakt zawarł z 31-letnim pomocnikiem.

Dla Ramseya, który będzie jednym z liderów reprezentacji Walii na MŚ w Katarze, francuska Ligue 1 jest już piątą ligą w czwartym kraju w jego karierze. Wcześniej występował on w Anglii (Premier League i Championship), Włoszech (Serie A) oraz Szkocji (Premiership). W Nicei będzie grał w jednym zespole z polskim bramkarzem Marcinem Bułką, który najpewniej dalej będzie tam rezerwowym, po tym jak Nice doszła do porozumienia ws. transferu Kaspera Schmeichela z Leicester.

Drużyna z Lazurowego Wybrzeża, po zajęciu piątego miejsca w poprzednim sezonie Ligue 1, będzie reprezentowała Francję w europejskich pucharach, a konkretnie w Lidze Konferencji Europy.