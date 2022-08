Bułka dostał pytanie o Schmeichela. "To ja opuszczę klub"

OGC Nice przechodzi spore zmiany przed sezonem Ligue 1. Nowym trenerem został Lucien Favre, który zastąpił Christophe'a Galtiera, odchodzącego do Paris Saint-Germain. Poza tym z klubu odszedł podstawowy bramkarz, Walter Benitez, który zdecydował się kontynuować karierę w PSV Eindhoven. Prawdopodobnie jego następcą w Nicei zostanie Kasper Schmeichel z Leicester City, który jest już dogadany z nowym pracodawcą, ale czeka, aż Anglicy znajdą jego następcę. To może oznaczać spore problemy dla Marcina Bułki.

Marcin Bułka reaguje na plotki o Kasperze Schmeichelu w Nicei. Zaczął nawet żartować

Marcin Bułka rozmawiał z francuską stacją RMC Sport po sparingu OGC Nice z Torino, który jego zespół wygrał 1:0 po bramce Calvina Stengsa. Dziennikarze postanowili zapytać polskiego bramkarza o informacje łączące Kaspera Schmeichela z drużyną z Nicei. Marcin Bułka na samym początku postanowił nieco zażartować z całej sprawy. - Myślę, że jeśli Schmeichel przybędzie do Nicei, to ja opuszczę klub - powiedział.

Później 22-latek dał do zrozumienia, że nie obawia się rywalizacji o miejsce w podstawowym składzie OGC Nice i jest na nią gotowy. - To jest część piłki nożnej, a dla mnie to nie ma znaczenia. Nieważne, jaki zawodnik dołączy do zespołu. Rywalizacja w piłce nożnej to naturalna rzecz. Jestem skoncentrowany na boisku i staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Jestem gotowy i czuję się dobrze, co pokazałem na boisku - dodał Bułka.

Obecnie, poza Marcinem Bułką, jedynym bramkarzem w kadrze Nicei jest 21-letni Teddy Boulhendi, który wciąż nie zaliczył oficjalnego debiutu. Zespół prowadzony przez Luciena Favre'a rozpocznie nowy sezon Ligue 1 od meczu z FC Toulouse, który odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia o godzinie 13:00. Marcin Bułka zagrał w sześciu meczach poprzedniego sezonu, w których zachował trzy czyste konta.