Okienko Neymara, piętka Ramosa. PSG bawi się na inaugurację sezonu we Francji [WIDEO]

W niedzielę PSG stanęło przed wielką okazją do zdobycia pierwszego trofeum w tym sezonie. Dzięki wywalczeniu w zeszłym sezonie tytułu mistrzowskiego zagrali w Superpucharze Francji. Rywalem podopiecznych Galtiera był zwycięzca krajowego Pucharu - Nantes.

PSG nie dało szans rywalom. Pewne zwycięstwo oraz popis Neymara i Sergio Ramosa

Spotkanie dużo lepiej rozpoczęło PSG. Od pierwszych minut piłkarze mistrza Francji atakowali bramkę rywala. Przyniosło to efekt w 22. minucie, kiedy po indywidualnej akcji piłkę do siatki wpakował Lionel Messi. Z biegiem czasu przewaga PSG była coraz bardziej widoczna, ale w bramce Nantes dobrze spisywał się Alban Lafont. W doliczonym czasie pierwszej połowy sędzia podyktował rzut wolny dla ekipy z Paryża. Do piłki podszedł Neymar i kapitalnym strzałem w tzw. okienko, czyli górny róg bramki pokonał bezradnego Lafonta.

Druga połowa była bardzo podobna do pierwszej. Ponownie w lepszym stylu rozpoczęli ją podopieczni Galtiera. Z czasem zawodnicy PSG zaczęli bawić się na boisku. Dowodem tego jest bramka na 3:0 w wykonaniu Sergio Ramosa. W 57 minucie Alban Lafont obronił uderzenie piłkarza mistrzów Francji. Piłka trafiła pod nogi hiszpańskiego obrońcy, który piętą skierował ją do bramki. Sytuacja Nantes w końcówce spotkania jeszcze bardziej się skomplikowała. W 82. minucie za faul w polu karnym czerwoną kartkę obejrzał Jean-Charles Castelletto. Rzut karny wykonał Neymar i w sprytny sposób po raz drugi w tym spotkaniu pokonał Albana Lafonta. W kolejnych minutach więcej goli już nie padło i ostatecznie PSG wygrało 4:0, tym samym sięgając po Superpuchar Francji.

Już niedługo rozpoczną się rozgrywki Ligue 1. W pierwszej kolejce PSG zmierzy się na wyjeździe z Clermont Foot. Starcie zaplanowane jest na sobotę 6 sierpnia o 21:00. Nantes z kolei dzień później o 15:00 zainauguruje sezon ligi francuskiej wyjazdowym meczem z Angers.

