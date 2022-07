Arkadiusz Milik zagra w Borussii Dortmund? Jest decyzja

Kilka dni temu media donosiły, że Arkadiusz Milik może trafić do Bundesligi. Dziennikarze Sport1.de przekazali, że polski napastnik jest brany pod uwagę jako zastępstwo nowego nabytku Borussii Dortmund, Sebastiana Hallera. U zawodnika wykryto bowiem guza jąder i choć jest on już po operacji, to nadal nie wiadomo, kiedy powróci do rywalizacji. Niewykluczone, że ominie całą pierwszą połowę sezonu i ponownie na boisku zobaczymy go dopiero w 2023 roku. W tej sytuacji niemiecki zespół poszukuje potencjalnych zastępców Hallera, a w ich kręgu zainteresowania znalazł się właśnie piłkarz Olympique'u Marsylia.

Olympique Marsylia odrzuca ofertę Borussi za Milika. FC Nantes staje do walki o Polaka

Jak donosi niemiecki "Bild" Borussia nie doszła do porozumienia z Francuzami. Wicemistrzowie Niemiec wysłali ofertę do obecnego pracodawcy Milika, ale ta została odrzucona. Borussia chce jedynie wypożyczyć 28-latka. Z kolei władze klubu z Marsylii oczekują transferu definitywnego, by uszczuplić kadrę i pozyskać pieniądze na kolejne transfery.

Jednak odrzucenie oferty Borussii nie oznacza, że polski napastnik pozostanie w Olympique'u. Bowiem jego usługami zainteresowane są także inne europejskie kluby. Już kilka miesięcy temu mówiło się, że do walki o piłkarza włączyło się FC Nantes. Klub, którego prezesem jest polski biznesmen Waldemar Kita, nadal poszukuje następcy Randalla Kolo Muaniego. Francuski piłkarz zmienił otoczenie i na początku lipca przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt.

Media donosiły nawet, że transakcja może dojść do skutku, a Olympique Marsylia jest już bliskie porozumienia z Nantes. Tylko że wtedy na drodze stanęła Borussia Dortmund. Dziennikarze coeurmarseillais.fr przekonują, że w obecnej sytuacji, kiedy to władze klubu z Marsylii odrzuciły propozycję wicemistrzów Niemiec, znów realny wydaje się transfer do dziewiątej drużyny zeszłorocznego Ligue 1. "Waldemar Kita musi tylko wyciągnąć książeczkę czekową, jeśli chce pozyskać Polaka. Karty są w jego rękach" - czytamy na portalu.

Arkadiusz Milik poprzedni sezon rozegrał w Olympique Marsylia na wypożyczeniu z SSC Napoli. Polski napastnik zaprezentował się we francuskiej lidze z dobrej strony. Wystąpił w 23 spotkaniach, zdobywając 7 bramek. Odegrał także ważną rolę w rozgrywkach europejskich, gdzie strzelił osiem goli w dziesięciu meczach. W lipcu 2022 roku 28-latek został oficjalnie zawodnikiem klubu z Marsylii. Wcześniej występował m.in. w SSC Napoli, Ajaksie Amsterdam, Bayernie Leverkusen i Górniku Zabrzu.