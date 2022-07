Pięciu piłkarzy odsuniętych. Nowy trener PSG nie chce ich w klubie

Nowy trener PSG Christophe Galtier przygotowuje drużynę do nowego sezonu, a w międzyczasie zajmuje się również kompletowaniem kadry na nadchodzące rozgrywki. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o sprowadzenie nowych piłkarzy. Równie ważnym celem dla trenera jest pozbycie się zawodników, z których nie będzie korzystał.

Pięciu piłkarzy PSG ma odejść z klubu

Jak dotąd klub ze stolicy Francji pożegnał się już z kilkoma piłkarzami. Alphonse Areola został sprzedany do West Hamu za ponad dziewięć milionów euro, a Marcin Bułka został oddany do Nicei za dwa miliony euro. Za darmo z klubu odeszli Angel di Maria (do Juventusu) i Xavi Simons (do PSV Eindhoven), natomiast Colin Dagba został wypożyczony do Strasbourga.

Dziennik "L'Equipe" informuje, że niebawem do tej listy może dołączyć kolejnych pięciu zawodników. Galtier chce, aby w najbliższych tygodniach z klubu odeszli Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera i Rafinha. Najbliżej odejścia na ten moment jest Wijnaldum, o którego pytała AS Roma.

Cała piątka piłkarzy nie brała udziału w przedsezonowym tournee PSG po Japonii. Co więcej, w środowy poranek Paryżanie rozpoczęli przygotowania w ośrodku treningowym Camp des Loges i żaden z nich nie pojawił się na zajęciach. Może to świadczyć o tym, że zawodnicy muszą szukać sobie nowych klubów.

PSG zarobi na sprzedaży

Kontrakty Wijnalduma, Draxlera, Kurzawy i Herrery są ważne do 2024 roku, dlatego też PSG będzie mogło liczyć na zarobek po ich sprzedaży. Umowa Rafinhii obowiązuje z kolei do przyszłego roku. Nie dojdzie zatem do oddania ich za darmo, tak jak to miało miejsce w przypadku Angela di Marii.

Podczas przedsezonowego tournee w Japonii PSG rozegrało trzy spotkania i odniosło trzy zwycięstwa. Drużyna Christophe'a Galtiera wygrała 2:1 z Kawasaki Frontale, 3:0 z Urawą Red Diamonds i 6:2 z Gambą Osaka.

PSG rozpocznie nowy sezon w najbliższą niedzielę, kiedy to zagra z Nantes o Superpuchar Francji. Tydzień później rozpocznie się nowy sezon Ligue 1. Paryżanie zainaugurują rozgrywki od wyjazdowego meczu z Clermont.