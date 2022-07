PSG zatrudnia psychologa, żeby zapomnieć o traumie z Ligi Mistrzów

Proces restrukturyzacji PSG trwa w najlepsze. Dyrektor sportowy klubu Luis Campos najpierw dał zielone światło nowemu trenerowi Christophe Galtierowi na wprowadzenie nowych, bardziej restrykcyjnych reguł funkcjonowania w zespole, a teraz działacze zdecydowali się także na zatrudnienie psychologa i włączenie go do sztabu pierwszej drużyny.

Kolejne zmiany w PSG. Klub wreszcie sięgnie po upragnione trofeum Ligi Mistrzów?

Jak twierdzi "Mundo Deportivo", powołując się na francuskie źródła, pomysł pojawił się w głowach działaczy PSG już po porażce w minionej edycji Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Paryżanie wygrali wówczas pierwszy mecz u siebie i zdawali się być w dobrej sytuacji, jednak obecni mistrzowie Hiszpanii zdobyli trzy bramki w niespełna 20 minut w rewanżu i finalnie wygrali 3:2 w dwumeczu.

Psycholog miałby pomóc PSG, aby podobne scenariusze w przyszłości nie miały już miejsca. Działaczom klubu zależy głównie na utrzymaniu odpowiedniej koncentracji zawodników przez całe starcie, a to właśnie jej miało zabraknąć w czasie wcześniej wspomnianego meczu z Realem.

Nie jest to pierwsza zmiana w aspekcie pozasportowym przeprowadzona przez ekipę z Paryża. Wcześniej klub zatrudnił także dietetyka, co niejako wiąże się z nowymi zasadami funkcjonowania zespołu ustanowionymi przez Galtiera. Zakazał on bowiem używania telefonów komórkowych podczas wspólnych posiłków, a przynajmniej dwa dziennie zawodnicy mają jeść w budynkach klubowych.

PSG sięgnęło w poprzednim sezonie po mistrzostwo Francji. Dominacja na krajowym podwórku nie satysfakcjonuje jednak działaczy klubu. Wprowadzone przez nich zmiany, które tyczą się nie tylko względów sportowych, mają pomóc w zdobyciu upragnionego przez całe środowisko PSG - pucharu Ligi Mistrzów.