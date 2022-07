Zaiskrzyło. Messi sfrustrowany po starciu z Ramosem. Wszystko uchwyciły kamery [WIDEO]

Sergio Ramos i Leo Messi w przeszłości występowali w Realu Madryt i FC Barcelonie. Obaj piłkarze przenieśli się rok temu do PSG i grają w jednym zespole. Choć ich współpraca z reguły układa się dobrze, to zdarzają się momenty, w których można dostrzec małe spięcia. Na ostatnim treningu kamery uchwyciły jedno z nich.

Leo Messi sfrustrowany atakiem Sergio Ramosa. "Powrót do starych czasów"

Podczas gierki wewnętrznej Messi i Ramos występowali w przeciwnych drużynach. Argentyńczyk wyprowadzał akcję swojej drużyny, a Ramos próbował zatrzymać atak, podcinając go nogą. Obrońcy nie udała się ta sztuka, a były napastnik FC Barcelony popędził dalej i trafił do siatki. Po chwili sfrustrowany podszedł do Sergio Ramosa, spojrzał się na niego i powiedział kilka słów. Hiszpański obrońca z kolei próbował załagodzić sytuację, uspokajając kolegę i kładąc mu dłoń na głowie.

Ostatecznie panowie wyjaśnili spięcie i wrócili do treningu. Sytuacja była jednak nieco zabawna. Przypomniała czasy rywalizacji obu zawodników w El Clasico. Pod filmikiem znaleźć można wiele bardzo ciekawych komentarzy. Fani zwracają uwagę na wspomniany aspekt meczów Realu z Barceloną.

"Pewne rzeczy się nie zmieniają" - napisał jeden z kibiców. Inny dodał: "Ramos wraca do formy Realu Madryt, a Messi wraca do swojego trybu Barcelony przeciwko wszystkim innym klubom". "Powrót do starych dobrych czasów"- to kolejny z komentarzy zamieszczony pod filmem.

PSG przygotowuje się obecnie do startu sezonu w Japonii. W niedzielę mistrzowie Francji rozegrają pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu - zagrają o Superpuchar kraju. Ich rywalem będzie zespół Nantes.