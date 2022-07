Drakońskie zasady w PSG. Nowy trener już działa. "Nikt nie będzie ważniejszy"

Christophe Galtier objął posadę trenera PSG na początku lipca. Przed Francuzem postawiono kilka zadań, jednak najważniejszym celem sportowym zdaje się być wygranie Ligi Mistrzów, czego wcześniej nie dokonał Mauricio Pochettino.

Christophe Galtier wprowadza nowe zasady w szatni PSG. Nikt nie może być ważniejszy od klubu

Jak donosi jednak "Marca", Galtier będzie musiał także zadbać o relacje w szatni. Trener - wspierany przez dyrektora sportowego Luisa Camposa - chce przekazać, że żaden z gwiazdorów PSG nie może być ważniejszy niż cały klubu. Ma się to tyczyć także Kyliana Mbappe i Neymara.

Ponadto zdecydował się on na wprowadzenie szeregu nowych reguł. - Będą nowe zasady, które przedstawię zespołowi. Co do niektórych z nich będę bardziej skłonny do negocjacji, w przypadku innych mniej. Chcę porozmawiać z zawodnikami, ponieważ pozasportowe obowiązki muszą być respektowane i trzeba będzie przestrzegać rygorystycznych zasad. Stanie się to naturalne. Nie jesteśmy jednak tez w wojsku. Nie podejmę jednak żadnej decyzji bez opinii innych - stwierdził trener cytowany przez hiszpański dziennik.

Główne zmiany tyczą się czasu okołotreningowego:

Kto się spóźnia, wraca do domu. Wcześniej aspekt ten nie był przesadnie kontrolowany. Teraz zawodnicy będą musieli stawić się na treningu pomiędzy 8.30 a 8.45. W innym przypadku nie zostaną wpuszczeni do ośrodka. Zakaz używania telefonów podczas wspólnych posiłków. Galtier twierdzi, że zawodnicy PSG tworzą zgraną grupę, ale zależy mu na podtrzymywaniu i rozwijaniu relacji między nimi. Z tego powodu nie będzie można używać telefonów podczas wspólnych śniadań i lunchu. Zawodnicy będą je jedli również w ośrodku treningowym, tak aby w tym czasie nie rozdzielać się na mniejsze grupki. Dobra zapowiedź zmian. Reakcja klubu na zmiany wprowadzone przez nowego trenera ma być pozytywna. Galtierowi zależało, aby każdy zrozumiał ich sens i starał się to wytłumaczyć od początku pracy. - Szatnia potrzebuje sprawiedliwości, a sprawiedliwość obowiązuje wszystkich. Dyscyplina grupy to podstawa sukcesu - twierdzi szkoleniowiec.

Dziennikarze zauważają również zmianę w nastawieniu i postawie Neymara. Brazylijczyk łączony był z opuszczeniem PSG, przez co miał być również zniechęcony do codziennych obowiązków. Jak twierdzi "Marca" Galtier wziął sobie za cel także pracę z gwiazdorem i miała ona przynieść oczekiwany rezultat.