Dobre wieści dla Marcina Bułki. Upadł transfer znanego bramkarza

Na początku lipca OGC Nice poinformowało, że Marcin Bułka został wykupiony za 2 miliony euro z PSG i podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku. W międzyczasie z klubu odszedł Walter Benitez, dotychczasowy bramkarz numer jeden i wydawało się, że to właśnie Polak wskoczy na jego miejsce. Sytuacja 22-latka skomplikowała się, gdy doszło do zmiany na ławce trenerskiej Nicei. Christophe Galtier odszedł do PSG, a jego miejsce zajął Lucien Favre.

Dobre wieści dla Marcina Bułki. Yann Sommer nie przyjdzie do OGC Nice

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Szwajcar, chce sprowadzić do klubu Yanna Sommera z Borussii Moenchengladbach. Favre doskonale zna 33-latka ze wspólnej pracy w niemieckim klubie, który prowadził w latach 2011-2015. Sommer, który uchodzi za jednego z najlepszych golkiperów Bundesligi, miałby zagwarantowane miejsce w bramce OGC Nice. Byłby to wielki kłopot dla Marcina Bułki.

Wygląda jednak na to, że do transferu Sommera jednak nie dojdzie. Szwajcarska gazeta "Blick", powołując się na źródło z otoczenia piłkarza, podaje, że nie zamierza on przenosić się do Ligue 1. Informację tę potwierdza także ekspert niemieckiej telewizji Sport1 Patrick Berger. Priorytetem golkipera jest podpisanie nowej umowy z dotychczasowym pracodawcą. Kontrakt Sommera z Borussią Moenchengladbach wygasa już 30 czerwca 2023 roku. Niemcy także liczą na przedłużenie współpracy.

To oczywiście fantastyczne wieści dla Marcina Bułki. Nowy sezon ligi francuskiej rusza już 5 sierpnia. W tej chwili to właśnie Polak jest faworytem do miejsca w wyjściowej jedenastce OGC Nice. Jak dotąd dla drużyny znad Lazurowego Wybrzeża Bułka rozegrał sześć meczów. Wpuścił trzy gole i trzy razy zachował czyste konto.

