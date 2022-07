Następca Lewandowskiego nie dla Bayernu. Oficjalnie: PSG przejmuje napastnika

Ekitike, młodzieżowy reprezentant Francji, ma za sobą bardzo dobry sezon w Ligue 1. W 23 meczach dla Stade Reims 20-letni napastnik strzelił dziesięć goli i zaliczył trzy asysty. To sprawiło, że zaczęły się nim interesować największe marki w Europie.

Bayern Monachium rozważał go poważnie jako potencjalnego następcę Roberta Lewandowskiego, którego transfer do FC Barcelony został w sobotę potwierdzony przez oba kluby. Newcastle United z kolei dogadało się nawet z Reims na transfer młodego Francuza za 36 milionów euro + 10 milionów tzw. zmiennych.

Oficjalnie: Hugo Ekitike piłkarzem Paris Saint-Germain

Jednak ostatecznie Hugo Ekitike został w sobotę nowym piłkarzem Paris Saint-Germain. To właśnie determinacja samego zawodnika sprawiła, że zamiast iść do angielskiej Premier League pozostanie on we francuskiej Ligue 1. Paryżanie wypożyczyli 20-latka z opcją wykupu po sezonie za 36 milionów euro.

Jak poinformował francuski dziennikarz footmercato.net, Santi Aouna, opcja wykupu Ekitike po sezonie przez Paris Saint-Germain jest obowiązkowa, a sam zawodnik podpisał kontrakt ze stołecznym klubem do czerwca 2027 roku.

- To, co teraz czuję, to mieszanka wielu uczuć, wielu emocji. Oczywiście czuję dużo radości i dumy z dołączenia do Paris Saint-Germain. To ogromna duma być tutaj - mówił po finalizacji transferu Hugo Ekitike.

- To wybór serca! Ja też jestem Francuzem, to klub mojej ojczyzny, mojego kraju. A także klub, w którym występują najwięksi zawodnicy, gdzie jest jakość i doświadczona kadra, chęć zdobycia wszystkich tytułów we wszystkich rozgrywkach. Jest tu wszystko, co potrzebne, aby się rozwijać, więc logicznym wyborem jest dla mnie być tutaj. Co więcej, sam mam rodzinę w regionie paryskim i zawsze śledziłem Paris Saint-Germain. Wszystko to sprawiło, że moje pragnienie dołączenia do tego klubu stało się bardzo naturalne. To właściwy wybór dla mnie, aby tu być! - dodał młodzieżowy reprezentant Francji w rozmowie z oficjalną stroną PSG.