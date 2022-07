Radosław Majecki w bardzo trudnej sytuacji. "Nie akceptuje"

Radosław Majecki wyrobił sobie renomę w Legii Warszawa, gdzie rozegrał 58 spotkań, w których wpuścił łącznie 47 bramek. Grał na tyle dobrze, że AS Monaco zdecydowało się na kupno bramkarza za 7,5 miliona euro. Ale choć we Francji jest już dwa lata, to rozegrał zaledwie 11 meczów, w tym tylko cztery w zeszłym sezonie. 22-latek dostał szansę w jednym spotkaniu eliminacji do Ligi Mistrzów, dwóch meczach w Pucharze Francji oraz w spotkaniu Ligi Europy. W Ligue 1 jednak nie zagrał. Majecki nie był w stanie wygryźć ze składu Alexandera Nuebela. 25-letni Niemiec jest formalnie piłkarzem Bayernu Monachium, ale został wypożyczony do Monaco, do lata 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Majecki nie jest zadowolony ze swojej pozycji. Jeszcze w maju media informowały, że Monaco zgodzi się na wypożyczenie go, a wstępne zainteresowanie wyraził Lech Poznań, ale temat upadł. Spekulowano też o wypożyczeniu do Monaco.

Leo Messi ma dostać ofertę kontraktu na sezon 2023/2024. "Marca" potwierdza

A jak obecnie wygląda sytuacja Majeckiego?

- Mówiąc delikatnie skomplikowana. Jest drugim bramkarzem w hierarchii Monaco, ale tego nie akceptuje. Nuebel został wypożyczony z Bayernu Monachium na dwa lata i pomimo trudnego startu, zaczął grać dobrze i zasłużył na bycie "jedynką". To stawia Majeckiego w trudnym położeniu - uważa Luke Entwistle z "Get French Football News" i "Monaco Life", którego cytuje serwis sportowefakty.wp.pl.

Cristiano Ronaldo zaoferowany PSG. Czerwone światło

Francuski dziennikarz dodał: - Jeśli chodzi o jego mocne strony, pracownicy klubu są bardziej ich świadomi niż kibice. Od przyjazdu wystąpił tylko 11 razy. Wyraźnie widać, że jest dobrym, bardzo wysportowanym bramkarzem. Ma problem z grą nogami, pod presją napastnika wygląda na zakłopotanego. Czy będzie grał więcej w przyszłym sezonie? Tak myślę, ale może nie w Monaco. Nie jest jasne, co stanie się z Nuebelem i czy jest postrzegany jako wieloletni następca Manuela Neuera. Jeśli następnego lata wróci do Bayernu, to oczywiście w Monaco będzie wolne stanowisko. Gdyby Majecki wyjechał i miał dobry rok na wypożyczeniu, mógłby oczywiście wrócić do planów klubu.

Kolejny sezon Ligue 1 rusza już 5 sierpnia. Kontrakt Majeckiego wygasa za dwa lata. "Transfermarkt" wycenia reprezentanta Polski (zadebiutował w październiku 2021 r.) na trzy miliony euro.