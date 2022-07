Cristiano Ronaldo zaoferowany gigantowi. Czerwone światło. Nie chcą go

Przyszłość Cristiano Ronaldo wciąż nie jest znana. Portugalczyk nie rozpoczął treningów z Manchesterem United i nie znalazł się w kadrze na przedsezonowe tournee z powodów osobistych. Erik ten Hag wykluczył transfer Cristiano Ronaldo na konferencji prasowej przed meczem z Liverpoolem. - Planujemy nowy sezon z Ronaldo i nie mogę się doczekać współpracy. Cristiano jest w moich planach i chcemy razem osiągać sukcesy. On nie jest na sprzedaż. Rozmawiałem z Cristiano, zanim pojawiły się plotki [o jego odejściu] - mówił szkoleniowiec.

Cristiano Ronaldo zaoferowany PSG. Francuzi nie wyrażają zainteresowania

Francuski dziennik "Le Parisien" informuje, że Cristiano Ronaldo został zaoferowany władzom Paris Saint-Germain przez jego agenta, czyli Jorge Mendesa. Mistrzowie Francji nie skorzystają jednak z tej propozycji, ponieważ uważają, że w klubie nie ma dla niego miejsca. Obecnie ofensywny tercet PSG tworzą Kylian Mbappe, Neymar oraz Leo Messi, a zdaniem francuskich i włoskich mediów wkrótce do Paryża trafi Gianluca Scamacca, zawodnik Sassuolo.

Ronaldo rozważa odejście z Manchesteru United, ponieważ jest niezadowolony z powodu braku awansu do Ligi Mistrzów i niewystarczających wzmocnień, a także wolałby walczyć o trofea i uważa, że zostały mu trzy-cztery lata gry na najwyższym poziomie. Do tej pory był łączony z transferami do takich klubów, jak Chelsea, Napoli czy Bayern Monachium. Z kolei siostra piłkarza w odpowiedzi na pytanie jednego z kibiców o przyszłość brata zasugerowała mu, żeby zakupił okulary i nauczył się czytać, co może potwierdzać doniesienia o transferze.

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United w sierpniu zeszłego roku, odchodząc za 15 milionów euro z Juventusu. Portugalczyk zdobył 24 bramki i zanotował trzy asysty w 38 oficjalnych meczach w poprzednim sezonie. Jego kontrakt z klubem z Old Trafford jest ważny do końca czerwca przyszłego roku.