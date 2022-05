Media: Neymar może trafić na listę transferową. Początek rewolucji w PSG

O nadchodzących zmianach w zespole Mistrza Francji mówi się już od kilku tygodni. PSG nie osiągnęło satysfakcjonującego rezultatu w Lidze Mistrzów, co nie zachwyciło właścicieli klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Vuković jest pewny: Runjaić trenerem Legii. "Większego potwierdzenia nie trzeba"

Sensacyjne doniesienia. Neymar opuści Paryż?

Według informacji podanej przez portal sport.fr, który z kolei powołał się na dziennik "Le Parisien", Neymar może tego lata zostać umieszczony na liście transferowej i w konsekwencji opuścić Paryż. Miałaby to być część rewolucji, którą władze PSG chcą przeprowadzić po nieudanym sezonie na arenie międzynarodowej.

Media: Guardiola używa tajnych kont. Słowa o wspieraniu Liverpoolu nie były przypadkowe

Prezydent klubu Nasser Al-Khelaïfi może zdecydować się na sprzedaż Neymara, gdy do klubu wpłynie satysfakcjonująca oferta. Władze klubu są bowiem niezadowolone z poczynań Brazylijczyka w tym sezonie. Neymar rozegrał dwadzieścia siedem spotkań, w których zdobył dwanaście bramek. Informacja o potencjalnej sprzedaży piłkarza wydaje się być szokująca. Zwłaszcza że jeszcze niedawno wydawało się, że pozycja Neymara w klubie z Parc des Princes jest niezagrożona.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Pensja hamulcem dla potencjalnego pracodawcy?

Neymar zarabia w Paryżu obecnie ponad 30 milionów euro, co zdaniem francuskich mediów może być blokadą dla innych zespołów do pozyskania go. Mało który klub w Europie stać bowiem na finansowanie tak wysokich kontraktów piłkarzy. Ponadto jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Według dziennika "Le Parisien" transfer Neymara jest możliwy, ale mało prawdopodobny.

Alphonso Davies podbija świat muzyki. Nagrał piosenkę z dwoma innymi piłkarzami

Według francuskich mediów oprócz Neymara na liście transferowej latem znaleźć mogą się tacy piłkarze jak Keylor Navas, Mauro Icardi czy Layvin Kurzawa. Ponadto z zespołem pożegna się najprawdopodobniej Mauricio Pochettino.