Wracają problemy Arkadiusza Milika. Kolejna kontuzja

W czwartek odbył się rewanż półfinału Ligi Konferencji Europy, w którym Olympique Marsylia grał z Feyenoordem Rotterdam (0:0, 2:3 w dwumeczu). Arkadiusz Milik nie został wybrany do pierwszego składu, ale pojawił się na murawie już w 33. minucie. Napastnik zastąpił Dimitriego Payeta, który musiał zakończyć mecz z powodu urazu. Francuskie media piszą, że Payet nie zagra już do końca tego sezonu.

Arkadiusz Milik kontuzjowany. Czy to koniec sezonu dla Polaka?

Dziennikarze "L'Equipe" piszą podobny scenariusz w przypadku Arkadiusza Milika. Według ich ustaleń Polak zakończył czwartkowy mecz z kontuzją po tym, jak któryś z piłkarzy Feyenoordu kopnęli go w mięsień, który leczył przez ponad trzy tygodnie. "Uderzono go dokładnie w to samo miejsce" - czytamy.

Milik grał z uporczywym bólem przez całą drugą połowę. Przypomnijmy, że poprzednio 27-latek doznał kontuzji w meczu reprezentacji Polski przeciwko Szkocji. Spotkanie odbyło się 24 marca. Początkowo liczono, że to tylko drobny uraz, jednak okazał się on dużo poważniejszy. - Badanie USG potwierdziło naderwanie mięśnia dwugłowego uda u Arka Milika - przekazał dzień po meczu Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski. Milik na boisko wrócił dopiero 20 kwietnia w meczu Olympique'u Marsylia przeciwko Nantes.

Wiemy już, że uraz jest na tyle poważny, że Milik nie zagra w najbliższej kolejce Ligue 1. W niedzielę Olympique Marsylia zagra na wyjeździe z Lorient, a Polaka zabrakło wśród 22 zawodników powołanych na to spotkanie. Nie wiadomo jeszcze, co z kolejnymi dwoma meczami ligowymi, które zamkną bieżący sezon.