Noel Le Graet zaskoczył słowami na temat Zidana. "Zobaczymy, może obejmie PSG"

Mauricio Pochettino został trenerem PSG w styczniu 2021 roku. W tym sezonie wygrał z klubem z Paryża mistrzostwo Francji, ale w Lidze Mistrzów odpadł z Realem Madryt. Dla zarządu jest to bardzo ważne trofeum i kolejna klęska w tych rozgrywkach wyraźnie się im nie spodobała. W związku z tym nie wiadomo, jaka przyszłość czeka argentyńskiego szkoleniowca. Jego kontrakt z PSG wygasa w czerwcu 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Wraca temat przenosin Zidane'a do PSG. "Może objąć ten klub"

Media od dłuższego czasu donoszą, że Zinedine Zidane może zastąpić Pochettino na stanowisku trenera. "Le Parisien" podaje, że PSG ma już dość Argentyńczyka i głównym faworytem do objęcia drużyny jest były szkoleniowiec Realu Madryt. W ostatnich dniach temat nieco przycichł. Wrócił do niego Noel Le Graet. Prezes francuskiej federacji wyznał w wywiadzie z "L'Equipe", że Zidane może trafić do Paryża. - Czy Zidane zastąpi w kadrze Deschampsa? Zobaczymy. To trener o wielkich umiejętnościach. W oczach Francuzów byłby najlepszym zastępcą Didiera. Zidane może objąć PSG. My skupiamy się na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla kadry, aby ponownie wygrała mundial - powiedział Le Graet.

Trener rasistowsko atakował swoich piłkarzy. Angielski klub od razu go zwolnił

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zinedine Zidane w przeszłości grał między innymi w Realu Madryt i Juventusie. Jest także byłym reprezentantem Francji, w barwach której wyszedł na boisko w 108 spotkaniach. Po zakończeniu kariery został trenerem. Prowadził tylko Real, ale odniósł z nim ogromne sukcesy. W ciągu pięciu lat trzykrotnie sięgał po puchar Ligi Mistrzów. Dwa razy wygrał także mistrzostwo Hiszpanii. Jego zdolności w wygrywaniu europejskich trofeów mogą być kluczowe dla zarządu paryskiego klubu.

Juergen Klopp dziwi się ws. biletów na finał LM. "Gdzie pozostałe 35 tysięcy?"