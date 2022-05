Arkadiusz Milik bohaterem niespodziewanego transferu? Włosi chcą Polaka

Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylii w styczniu zeszłego roku. Do tej pory w barwach francuskiego klubu rozegrał 52 mecze, w których strzelił 30 goli. Statystyki mogą robić wrażenie, ale przyszłość napastnika we Francji nie jest pewna.

Milik odejdzie z Marsylii? Polakiem zainteresowany jest Hellas Werona

Arkadiusz Milik w ostatnim czasie nie ma dobrej passy. Polski napastnik nie wychodzi regularnie w pierwszym składzie, a jak już pojawia się na boisku, to marnuje wiele sytuacji. Co więcej, L'Equipe poinformowało o konflikcie reprezentanta Polski z trenerem Jorge Sampaolim. Ostatnie występy Milika nie należały do najlepszych i polski napastnik znalazł się na celowniku francuskiej prasy. Media nie zostawiły na piłkarzu suchej nitki. "Kataklizm. Był w złym miejscu, nie potrafił się wyróżnić" - czytamy na maxifoot.fr.

Wszystko to powoduje, że Arkadiusz Milik może opuścić latem Francję. Jak podaje dziennikarz Ignazio Genuardi, Polakiem interesuje się Hellas Werona. Według niego, Marsylia interesuje się napastnikiem włoskiego zespołu Giovannim Simeone. Argentyńczyk jest obecnie wypożyczony z Cagliari, ale Hellas ma możliwość wykupu piłkarza za 12 milionów euro, z którego zapewne skorzysta. Simeone jest bardzo ważnym zawodnikiem tego klubu. W tym sezonie strzelił 16 goli w 34 meczach. Zdaniem Genuardiego, zaraz po wykupie, Simeone mógłby przenieść się z Hellasu do Marsylii. W odwrotną stronę udałby się Arkadiusz Milik. Na ten moment nie wiadomo jednak, jaka przyszłość czeka 28-latka.

Arkadiusz Milik rozegrał w tym sezonie 36 meczów, w których strzelił 20 goli i zaliczył jedną asystę. Olympique Marsylia po 35 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 65 punktów.

