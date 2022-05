Głos z Francji: Messi miał z tym problem, a Milik wszedł z drzwiami. Ulubieniec

Wciąż niepewna jest przyszłość Arkadiusza Milika, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Olympique'u Marsylia, ale jego umowa wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. W jednym z wywiadów Pablo Longoria, prezes francuskiego klubu przyznał, że Milikiem interesuje się wiele klubów, ale i sam Olympique rozważa transfer definitywny napastnika. - Naszym pragnieniem jest zatrzymanie najlepszych zawodników w klubie. On sam jest przywiązany do OM - powiedział w rozmowie z "Tuttosport".

Arkadiusz Milik powinien zostać w Olympique'u Marsylia? "Prędzej wyleci trener, niż zrezygnują w Marsylii z naszego napastnika"

Na co powinien zdecydować się Arkadiusz Milik? Polskiemu napastnikowi doradza Joachim Marx, 23-krotny reprezentant Polski, członek kadry Kazimierza Górskiego, z którą zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w 1972 roku. Obecnie Marx mieszka we Francji.

- Śledzę losy Arka, dużo czytam na jego temat i nie mam wątpliwości: to ulubieniec całej społeczności w Marsylii. Tutaj ma wszystko: oddanych kibiców, wielki klub, który idzie do przodu. Poza tym Milik świetnie odnalazł się we Francji. Leo Messi miał z tym problem, a Milik wszedł do Ligue 1 z drzwiami. Po co zmieniać coś, co dobrze funkcjonuje i szukać na siłę wrażeń? Marsylia jest mu w stanie jeszcze wiele dać - powiedział Marx w rozmowie z WP SportoweFakty.

Były piłkarz RC Lens przypomina też, że Marsylia była zdeterminowana, aby sprowadzić Milika do swojego zespołu, więc oddanie go z taką łatwością byłoby błędem. - Jego status i klasa znacznie przewyższały miejsce, w którym znajdował się klub w zeszłym roku. Dziwi mnie tylko jedno: czemu Sampaoli tak rzadko po Arka sięga? Przecież prędzej wyleci trener, niż zrezygnują w Marsylii z naszego napastnika - dodał Marx. Milika bronią bowiem statystyki. Napastnik rozegrał w tym sezonie 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich 20 goli. Jest też jednym z dwóch najlepiej zarabiających zawodników Olympique'u Marsylia. Miesięcznie pobiera z klubowej kasy 400 tysięcy euro brutto.

Arkadiusz Milik w ostatnim czasie nie ma najlepszego okresu, bo wciąż walczy o powrót do formy sprzed kontuzji. Urazu doznał podczas marcowego meczu towarzyskiego reprezentacji Polski ze Szkocją (1:1). W ostatnich czterech meczach Polak nie strzelił ani jednego gola, ale to nie podcina mu skrzydeł. - Najważniejszą rzeczą dla napastnika jest jednak to, aby później wystąpić w kolejnym meczu, zdobyć bramkę i się pozbierać. Błędy często się zdarzają, ale nie mam wątpliwości co do moich cech i gry. Mam zaufanie do siebie i całego zespołu - mówił Milik na ostatniej konferencji prasowej.

27-letni napastnik będzie miał szansę wrócić na strzelecką ścieżkę już w czwartek, 5 maja. Olympique Marsylia zmierzy się bowiem z Feyenoordem Rotterdam w rewanżowym meczu półfinału Ligi Konferencji Europy. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami zakończyło się wygraną Holendrów 3:2. Rewanż odbędzie się w Marsylii. Relację na żywo z tego meczu będzie można śledzić w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.