Jerome Rothen wytknął mankamenty Milikowi. "Jego kariera to udowadnia"

Arkadiusz Milik znów musi się zmierzyć ze sporą krytyką ze strony francuskich mediów. Tym razem negatywnie na temat gry Polaka wypowiedział się Jerome Rothen, były gracz PSG i finalista Ligi Mistrzów z AS Monaco, a dzisiaj uznany we Francji ekspert i komentator. Rothen wypomniał polskiemu napastnikowi nieskuteczność w "wielkich meczach".

Rothen mocno o Miliku: "Nie należy do grona wielkich napastników ani wielkich graczy"

A takie właśnie rozgrywała ostatnio Marsylia. Najpierw przegrała w pierwszym meczu półfinału Ligi Konferencji Europy z Feyenoordem Rotterdam 2:3. Milik spędził na boisku wprawdzie tylko pięć minut, ale nie pokazał niczego szczególnego. Zagrał natomiast niemal całe spotkanie w Ligue 1 przeciwko Olympique'owi Lyon. Raził nieskutecznością, a jego drużyna przegrała prestiżowe spotkanie 0:3.

- To jest dobry piłkarz, jego kariera to udowadnia. Ale nie należy do grona wielkich napastników ani wielkich graczy. Milik jest zdolny do tego, by strzelać bramki w wielkich spotkaniach, chociaż w tym roku tego nie pokazał. Dziś jest skuteczny tylko w "małych meczach" i jestem pewny, że nie strzeli gola także w meczu z Feyenoordem - stwierdził Jerome Rothen w rozmowie z "RMC Sport".

Francuz jest zdania, że od tak dobrze opłacanego piłkarza oczekuje się znacznie więcej. Arkadiusz Milik jest jednym z dwóch najlepiej zarabiających zawodników Olympique Marsylia. Miesięcznie pobiera z klubowej kasy 400 tysięcy euro brutto. Rothen nie dziwi się zatem, że dość często trener Jorge Sampaoli decyduje się posadzić Polaka na ławce. Jego zdaniem Argentyńczyk zna ograniczenia piłkarza.

- Kiedy masz gracza, który zarabia tak dużo i ma ten status, oczekujesz, że będzie wygrywał mecze. Sampaoli czasami obywa się bez Milika, bo on wie lepiej niż inni, że nie jest to piłkarz z kategorii tych wielkich - podsumował Rothen.

Arkadiusz Milik będzie miał okazję, by udowodnić ekspertowi, że ten się myli już w najbliższy czwartek o godzinie 21:00. Wówczas Olympique Marsylia podejmie Feyenoord Rotterdam na własnym boisku w rewanżowym meczu półfinału Ligi Konferencji Europy.

