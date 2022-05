Media: Milik na celowniku Milanu. "Może zmienić zdanie"

Arkadiusz Milik jest wypożyczony do Olympique'u Marsylia z Napoli do końca tego sezonu. Na razie nie wiadomo jeszcze, gdzie Polak będzie grał w następnym sezonie. Wykluczony jest właściwie scenariusz, w którym wraca do Napoli i walczy o skład. Być może zostanie wykupiony przez Olympique, ale to również nie jest pewne. Francuskie media donoszą bowiem, że Milik jest skonfliktowany z trenerem Jorge Sampaolim. Istnieje też opcja, że Milik po sezonie zmieni klub.

- Jest wiele klubów, które wyrażają zainteresowanie Arkadiuszem Milikiem. Ale naszym pragnieniem jest zatrzymanie najlepszych zawodników w klubie. On sam jest przywiązany do OM - powiedział w rozmowie z "Tuttosport" Pablo Longoria, prezes francuskiego klubu.

Nowe informacje ws. Milika. Jest chętny na sprowadzenie reprezentanta Polski

Dokąd może trafić Milik? W ostatnich tygodniach mówiło się o zainteresowaniu ze strony Torino. Dla reprezentanta Polski mógłby to być jednak krok wstecz. - Więcej ma do zyskania w Marsylii, to drugi klub ligi francuskiej. Przed nim ewentualne mecze w Lidze Mistrzów. Torino to zespół środka ligowej tabeli. Przejście do tej drużyny oznaczałoby obniżenie poprzeczki – powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty Piotr Czachowski, ekspert ligi włoskiej i były kadrowicz.

Istnieje jednak opcja, że Milik wróci do Serie A, ale nie będzie musiał obniżać poprzeczki. Takie informacje przekazują Włosi. Milikiem zainteresowany ma być AC Milan. W serwisie pianetamilan.it czytamy, że "Milik jest zdecydowany zostać w Marsylii, ale oferta Milanu może skłonić go do zmiany zdania". Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Milan interesuje się Milikiem. Latem ubiegłego roku media informowały, że Polak znalazł się na celowniku tego klubu. Miał być jednak opcją awaryjną, gdyby nie udało się pozyskać Oliviera Giroud. Francuz, jak wiadomo, jednak znalazł się w zespole z Mediolanu.

AC Milan jest aktualnie liderem Serie A. Drużyna Stefano Piolego ma dwa punkty przewagi nad drugim Interem i siedem nad trzecim Napoli. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki, więc Milan ma wielką szansę na pierwsze od 2011 mistrzostwo Włoch.

Arkadiusz Milik w tym sezonie zagrał w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił równo 20 goli i dołożył do tego jedną asystę.