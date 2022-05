Przyjaciel Mbappe pokazał za dużo? Gwiazdor PSG spakowany

Na jednym z opublikowanych przez artystę zdjęć widać podziękowania dla Mbappe za prezent w postaci podpisanej koszulki. W tle natomiast widać półkę z zapakowanymi trofeami, a także kartonowe pudełka i wycinki z gazet, na okładkach których znajduje się gwiazdor PSG.

Kylian Mbappe szykuje się do przeprowadzki?

Zdjęcie wyraźnie sugeruje, że 23-latek już teraz myśli o zmianie miejsca zamieszkania i zabiera ze sobą wszystkie najważniejsze kosztowności. Nie ma przy tym wątpliwości, że fotografia przedstawia dom Mbappe. Doskonale na nim widać Kopa Trophy, które 23-latek zdobył w 2018 roku. Jest to trofeum, które posiada tylko on - od drugiej edycji obowiązuje bowiem puchar o innym wyglądzie.

Wątpliwości co do aktualności zdjęcia dotyczą daty zrobienia zdjęcia. Może ono pochodzić z innego roku, ponieważ widoczna koszulka pochodzi z sezonu 2019/20, choć w innym InstaStory artysta wrzucił zdjęcie z trofeum za mistrzostwo świata i plakatem pochodzącym z 2021 roku.

Gwiazdor PSG niebawem ogłosi, co z jego przyszłością

Wiele wskazuje na to, że już niebawem sam Kylian Mbappe ogłosi decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Ostatnie mecz PSG w obecnym sezonie Ligue 1 odbędzie się 21 maja. Po jego zakończeniu francuski napastnik ma ogłosił swoje plany na przyszły sezon.

Choć doniesienia we Francji nie wykluczały przedłużenia kontraktu, wszystko wskazuje na to, że po wygaśnięciu umowy z PSG 30 czerwca Kylian Mbappe przeniesie się do Realu Madryt. Byłoby to potwierdzenie doniesień, o których mówi się praktycznie od początku obecnego sezonu.