Milik nie trafił z pięciu metrów do bramki. A potem Lyon rozbił Marsylię

W niedzielę Olympique Marsylia zmierzył się ze swoim imiennikiem z Lyonu. Marsylczycy nie mają już oczywiście szans na mistrzostwo Francji, bo to padło już łupem PSG. Ekipa Arkadiusza Milika musi jednak się pilnować, żeby utrzymać drugie miejsce, które jest premiowane grą w Lidze Mistrzów. Za ich plecami czai się powiem Stade Rennes.

Milik spudłował, a potem Marsylia została rozbita

W pierwszym składzie na ten mecz wyszedł Arkadiusz Milik. To był drugi z rzędu mecz Polaka w wyjściowej jedenastce. Niestety, nie pomógł on zespołowi. Na domiar złego w 43. minucie zmarnował kapitalną sytuację. Jeden z jego kolegów wyłożył mu piłkę na piąty metr, ale Milik nie zdołał wpakować piłki do bramki, choć wyglądało na to, że wystarczyło ją tylko prosto kopnąć przed siebie. Milik trafił jednak nieczysto i do przerwy było 0:0.

Niestety dla gospodarzy, ta sytuacja okrutnie się zemściła. W 55. minucie po sporym zamieszaniu pod bramką Marsylii piłkę do bramki z bliska wepchnął Junior Castello Lukeba. W 76. minucie natomiast kunszt pokazał Moussa Dembélé. Był co prawda sam w polu bramkowym, ale stał też poza światłem bramki, a piłka została mu zagrana trochę za plecy. Ale i tak piłkarz gości głową skierował ją do siatki i podwyższył prowadzenie zespołu. Dzieła zniszczenia w 88. minucie dopełnił Karl Toko Ekambi, który w polu karnym zamknął akcję gości z prawej strony i wpakował piłkę praktycznie do pustej bramki. Dwie minuty wcześniej boisko opuścił Arkadiusz Milik.

Olympique Marsylia doznał bolesnej porażki, ale nadal zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligue 1. Marsylczycy mają trzy punkty przewagi nad Rennes na trzy kolejki przed końcem. Następny mecz rozegrają na wyjeździe z walczącym o utrzymanie Lorient. Olympique Lyon jest siódmy.