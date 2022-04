Milik kontra Sampaoli. Media: Konflikt znów nabrał na sile

Arkadiusz Milik nabawił się kontuzji podczas marcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Do gry wrócił dopiero pod koniec kwietnia. W czwartek jego OM przegrał 2:3 meczu z Feyenoordem w półfinale Ligi Konferencji Europy. Polak wszedł na murawę dopiero w 85. minucie i nie udało mu się pomóc w odrobieniu strat.

Kolejny konflikt na linii Milik - Sampaoli. "Ta decyzja nie naprawi jednak ich relacji"

Wiele wskazuje na to, że kilkuminutowy występ Polaka był przyczyną kolejnego już konfliktu pomiędzy nim a Jorge Sampaolim. "Arkadiusz Milik był niezadowolony, gdy dowiedział się, że nie zagra od początku. Zwłaszcza, że trener nie wyjaśnił reprezentantowi Polski swojej decyzji. Nie jest tajemnicą, że obaj panowie nie lubią się, ale w ostatnich tygodniach sytuacja wróciła do normy. Ta decyzja nie naprawi jednak ich relacji" - czytamy w "L'Equipe".

Francuscy dziennikarze krytykują trenera OM. Zbyt późno wpuścił Milika do gry

Więcej szczegółów dotyczących najnowszego konfliktu nie podano. Przekaz jest jednak jasny: "Sampaoli będzie musiała zająć się tą sprawą".

W związku z tym dziennikarz stawiają pytanie, czy Polak dostanie szansę gry od pierwszej minut w meczu ligowym z Olympique Lyon. Według "L'Equipe" taka decyzja Sampaolego powinna ułagodzić Milika. "Pytanie jest delikatne, a odpowiedź trudna do przewidzenia, bo Sampaoli to szkoleniowiec lubiący niespodzianki, co udowodnił w czwartek w meczu z Feyenoordem" - przekazano.

Olympique Marsylia jest bliski zajęcia drugiej pozycji w tabeli Ligue 1, co da zespołowi awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół Sampaolego ma sześć punktów przewagi nad trzecim Rennes. Do końca rozgrywek pozostały cztery kolejki. Hitowy mecz z Lyonem odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00.

Arkadiusz Milik rozegrał w tym sezonie 21 meczów w Ligue 1. Strzelił w nich siedem goli. Po raz ostatni gola strzelił 20 marca w wygranym 2:1 meczu z OGC Nice.