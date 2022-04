Conte chce prowadzić PSG. Stawia jednak ogromne żądania

Paris Saint-Germain w miniony weekend zapewniło sobie kolejny tytuł mistrza Francji. Wszyscy w klubie uważają jednak trofeum za nagrodę pocieszenia. Kolejny raz drużynie nie udało się odnieść sukcesu w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału lepszy okazał się Real Madryt. O taki stan rzeczy właściciele obwiniają m.in. trenera Mauricio Pochettino, który już latem ma odejść z klubu.

Paryżanie rozglądają się za nowym trenerem, który poprowadzi drużynę od przyszłego sezonu. Jako kandydata do objęcia PSG wymienia się m.in. Zinedine'a Zidane'a. "RMC Sport" podaje jednak, że zainteresowany posadą jest także Antonio Conte. Choć Włoch związany jest z Tottenhamem, przedstawił już nawet warunki, jakie PSG musi spełnić, jeśli chce podpisać z nim kontrakt.

Przede wszystkim Conte liczy na gigantyczne wynagrodzenie, sięgające nawet 30 milionów euro za sezon. W tej chwili w północnym Londynie może liczyć na zarobki w wysokości 17 milionów. Włoch chce także pracować ze wskazanymi przez siebie osobami. Dotyczy to przede wszystkim sztabu szkoleniowego, ale i dyrektora sportowego. Francuski dziennikarz Abdellah Boulma podał na Twitterze, że tym miałby zostać Gianluca Petrarchi, który ostatnio pracował w AS Romie i chciał tam sprowadzić Antonio Conte. Z posadą musiałby zatem pożegnać się dotychczasowy dyrektor PSG Leonardo.

Włoski szkoleniowiec chciałby także w Paryżu decydować o transferach. Zdaniem "RMC Sport" chce on przewietrzyć obecną szatnię PSG i sprowadzić kilku konkretnych graczy. Conte zamierza również wprowadzić znacznie większą dyscyplinę i w tym celu domaga się zatrudnienia specjalnej osoby, która będzie kontrolować działania piłkarzy w mediach społecznościowych. 52-latek jest podobno zmęczony, jak to nazywa "piłkarzami Instagrama".

Umowa Conte z Tottenhamem Hotspur obowiązuje wprawdzie do 2023 roku, ale prezes ekipy Premier League Daniel Levy nie widzi problemu w ewentualnym rozstaniu. Podobno jest optymistycznie nastawiony na powrót do klubu Mauricio Pochettino, który wkrótce będzie poszukiwał pracy. To właśnie pod wodzą Argentyńczyka "Koguty" odniosły największe sukcesy w ostatnich latach.

