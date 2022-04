L'Equipe: Messi i Neymar mają zatrzymać wyprzedaż kolegów z drużyny

Jednym z piłkarzy, którzy przymierzani są do opuszczenia PSG tego lata jest Leandro Paredes. Pomocnik występuje w Paryżu od 2019 roku, a w tym sezonie rozegrał piętnaście spotkań. Tego lata Argentyńczyk będzie jednym z kandydatów do opuszczenia Parc des Princes, ale to nie jest przesądzone.

Paredes jednak zostanie w PSG? Messi i Neymar mogą postawić weto

Od jakiegoś czasu na pozycji Paredesa jest coraz większa rywalizacja. Może ona zostać jeszcze wzmocniona, gdyż do PSG przymierzany jest Paul Pogba. W związku z tym władze klubu ponoć będą chciały sprzedać pomocnika w nadchodzącym okienku transferowym.

Sam piłkarz jednak nie chce opuszczać stolicy Francji. Pomóc w pozostaniu w PSG piłkarzowi mają jego bliskie szatni relacje z Leo Messim oraz Neymarem. Zdaniem L'Equipe gwiazdy PSG mogą mieć wpływ na zostanie Paredesa na Parc des Princes.

PSG. Latem dojdzie do rewolucji?

O tym, że w PSG może dojść do rewolucji kadrowej, mówi się już od jakiegoś czasu. Choć paryżanie zapewnili sobie już tytuł mistrza Francji, to władze nie są zadowolone z gry drużyny pod wodzą Mauricio Pochettino. Dodatkowo drużyna odpadła z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału co nie spełniło oczekiwań zarówno właścicieli jak i fanów paryskiego klubu.

Oprócz Paredesa z Paryża odejść mogą między innymi Angel Di Maria czy Mauro Icardi. Wciąż nieznana jest przyszłość Kyliana Mbappe, który łączony jest z Realem Madryt, a także Neymara, który w ostatnich dniach miał dostać od władz zielone światełko na opuszczenie klubu. Zdaniem francuskich mediów PSG chce budować swój skład wokół postaci Leo Messiego.