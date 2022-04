Neymar ma wiadomość do kibiców PSG: Zmęczycie się gwizdaniem. Jeszcze trzy lata

Paris Saint-Germain zapewniło sobie dziesiąte mistrzostwo Francji w historii dzięki remisowi 1:1 z RC Lens. Mimo wpadki PSG ma 13 punktów przewagi nad drugą Olympique Marsylią, na cztery kolejki przed końcem sezonu. Tym samym zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zakończy obecne rozgrywki z zaledwie jednym trofeum - po Superpuchar Francji sięgnęło Lille, w krajowym pucharze OGC Nice wyeliminowało PSG, a w Lidze Mistrzów paryżanie musieli uznać wyższość Realu Madryt.

Neymar kontruje kibiców PSG. "Mam jeszcze trzy lata kontraktu"

Kibice Paris Saint-Germain nie mogli się pogodzić z klęską w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt i regularnie gwizdali na swoje największe gwiazdy. Zdecydowanie najbardziej oberwało się Neymarowi. Po remisie z Lens część fanów PSG opuściła stadion już w przerwie meczu, a reszta gwizdała na piłkarzy podczas ceremonii wręczenia trofeum za wygranie Ligue 1. Całą sytuację skomentował Neymar. - To było surrealistyczne, że kibice tak wcześnie opuszczali trybuny. Gwizdy? Zmęczą się tym, bo mam jeszcze trzy lata kontraktu - powiedział.

Brazylijczyk nie ukrywał, że to był bardzo trudny sezon dla Paris Saint-Germain. - Teraz szczególnie cieszę się z dzisiejszego wieczoru i zdobytego tytułu, który jest dla nas najważniejszy. To był długi i przede wszystkim trudny sezon, patrząc na to, co się wydarzyło. Udało nam się zostać mistrzem, a to było bardzo ważne. Teraz możemy odetchnąć i się uspokoić, to bardzo ważne - stwierdził skrzydłowy w rozmowie z ESPN.

Tuż po klęsce z Realem Madryt, chociażby dziennikarz Romain Molina informował, że PSG rozważa sprzedaż Neymara w letnim oknie transferowym, ale teraz wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ nikogo nie stać na Brazylijczyka. Neymar zagrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedenaście bramek oraz zanotował siedem asyst.