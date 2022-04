Media: Pochettino i PSG mają już siebie dość. Dwóch kandydatów na trenera

Piłkarze Paris Saint Germain znów najlepsi we Francji. Po remisie 1:1 przed własną publicznością z RC Lens sięgnęli po dziesiąty w historii klubu mistrzowski tytuł. Sukcesu nie świętowali kibice paryskiego klubu, którzy w 75. minucie ostentacyjnie wyszli ze stadionu. Fani chcieli świętować zdobycie tytułu bez piłkarzy. To efekt tego, że zawodnicy PSG zawiedli w Lidze Mistrzów, odpadając już w 1/8 finału z Realem Madryt.

Wszystko wskazuje, że latem drużynę opuści Mauricio Pochettino, który rok temu nie zdołał zdobyć mistrzostwa (wygrało Lille), a teraz nie popisał się w LM. Trzeba jednak pamiętać, że w minionym sezonie przejął zespół w trakcie sezonu. "Le Parisien" informuje, że Argentyńczyk w lipcu odejdzie, a do uzgodnienia pozostały jedynie kwestie finansowe. PSG ma zapłacić szkoleniowcowi około 15 milionów odprawy, bo jego kontrakt wygasa dopiero za rok. Miało nawet już dojść do spotkania Pochettino z władzami klubowymi, na którym omawiano szczegóły rozstania. Obie strony nie chcą już współpracować.

Kto zostanie nowym trenerem PSG?

Podobno kandydatów jest dwóch. Są to: Antonio Conte i Zinedine Zidane. Włoch, który od listopada 2021 prowadzi Tottenham, miał zaoferować swoje usługi PSG. I zaproponować dwuletnią umowę. Conte to utytułowany trener, który zdobył m.in. trzy mistrzostwa Włoch z Juventusem, wygrał Premier League z Chelsea, scudetto z Interem, a z reprezentacją Włoch dotarł do ćwierćfinału Euro 2016, choć miał najsłabsze pokolenie piłkarzy od lat.

Z kolei Zidane pozostaje pierwszym wyborem Katarczyków. Problem w tym, że na pierwszym miejscu ma stawiać ewentualną pracę z reprezentacją Francji. Do tej pory Zidane pracował jedynie w Realu Madryt, który poprowadził w ponad 250 meczach. Z Królewskimi zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz trzy tytuły Ligi Mistrzów.

Oprócz Pochettino odejść może Sergio Ramos i Kylian Mbappe

PSG latem czekają jeszcze większe zmiany. Już wcześniej "Le Parisien" informowało, że PSG ma dosyć i chce pozbyć się Sergio Ramosa po zaledwie roku współpracy. Francuska gazeta pisze, że władze klubu nie chcą kontynuować projektu z Hiszpanem, gdy ten większość czasu spędza na trybunach. Z klubu może także odejść Kylian Mbappe, któremu kończy się kontrakt, a kusi go Real Madryt, czyli były klub Sergio Ramosa.