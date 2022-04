PSG z mistrzowskim tytułem. Piękny gol Messiego. A kibice wyszli [WIDEO]

Zobacz wideo Rostkowski: Piłka nożna ma tego dość. Cały stadion widział, tylko nie sędzia

Była 68. minuta meczu. Wtedy piłkę na 20 metrze dostał Leo Messi. Nie zastanawiał się, tylko pięknie uderzył i pokonał Jeana-Louisa Lecę, bramkarza RC Lens. Był to dopiero pierwszy gol w meczu, bo gospodarze nie potrafili oszukać obrony gości.

REKLAMA

Gerard Pique nazwany zdrajcą. Przeciek z szatni Barcelony

"Leo Messi pojawił się w odpowiednim momencie"

- Jak wielokrotnie w barwach Barcelony, jak wielokrotnie w reprezentacji Argentynie, kiedy nie szło i potrzebny był zryw, Leo Messi pojawiał się w odpowiednim momencie. Znalazł swoje miejsce, to jest jego klepka. To jest ten punkt, z którego jest praktycznie bezbłędny. To jego dopiero czwarty gol w tym sezonie, ale jakże ważny w kontekście zdobycia mistrzostwa Francji - mówili komentatorzy Eleven Sports.

W 88. minucie na stadionie w Paryżu zapanowała konsternacja. Grający w dziesiątkę goście (drugą żółtą kartkę otrzymał bowiem Kevin Danso, obrońca RC Lens) wyrównali. Gola strzelił Corentin Jean. Remis również dał jednak tytuł PSG.

Wyrównującej bramki nie oglądali już najbardziej zagorzali kibice paryskiego klubu. W 75. minucie zaczęli bowiem opuszczać stadion, bo tak jak zapowiadali przed pojedynkiem, chcieli świętować zdobycie tytułu bez piłkarzy. To efekt tego, że PSG zawiódł w Lidze Mistrzów, odpadając w 1/8 finału z Realem Madryt.

Przypomnijmy, że Paris Saint-Germain było bliskie świętowania mistrzostwa Francji już w ostatnią środę. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino wygrała z Angers 3:0. Zostałaby mistrzem Francji, gdyby nie fakt, że piłkarze Olympique'u Marsylia pokonali Nantes 3:2.

Historyczny wyczyn Flavio Paixao. Lechia coraz bliżej gry w pucharach

PSG po 34. kolejkach zdobył 78 punktów. Ma szesnaście punktów więcej od Marsylii i jeden mecz rozegrany więcej. RC Lens zajmuje siódme miejsce (54 punkty).