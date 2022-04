Media: PSG ma dosyć Sergio Ramosa i pokazało mu drzwi

Sergio Ramos to jeden z kilku sensacyjnych transferów, jakie przeprowadziło Paris Saint-Germain w poprzednim letnim okienku transferowym. Razem z Hiszpanem do Paryża przeprowadzili się m.in. Achraf Hakimi z Interu Mediolan, Gianluigi Donnarumma z AC Milan czy Leo Messi z FC Barcelony. Kontrakt 35-letniego obrońcy obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, ale nie jest pewne, czy wypełni on swoją umowę.

PSG ma dosyć Sergio Ramosa. "Le Parisien" ujawnia nowe informacje

"Działacze PSG nie chcą go zatrzymać i już wskazali mu drzwi wyjściowe" - piszą zagraniczne media o sytuacji Sergio Ramosa. Gazeta "Le Parisien" poinformowała, że władze klubu mają dosyć tego, że Hiszpan praktycznie w ogóle nie gra. Wszystkiemu winne są kontuzje, które męczą 35-letniego obrońcę już od kilku miesięcy oraz temperament, bo Ramos potrzebował zaledwie trzech spotkań, aby obejrzeć czerwoną kartkę i pauzować w kolejnych.

Kolejnym powodem, przez który władze PSG nie miałyby nic przeciwko, aby Ramos odszedł, jest jego nieobecność w Lidze Mistrzów. Doświadczony obrońca miał pomóc zespołowi w zdobyciu upragnionego trofeum, tymczasem nie zagrał w ani jednym z meczów LM w tym sezonie. PSG natomiast odpadło z rozgrywek po przegranej z Realem Madryt (2:3) w 1/8 finału.

Jeszcze innym kryterium jest pensja Ramosa. "Le Parisien" pisze, iż zarobki Hiszpana są zbyt wysokie i obecnie klub nie może sobie pozwolić na tak duże wydatki, tym bardziej że nie otrzymuje nic w zamian. Sytuacji Ramosa nie zmienią nawet ostatnie trzy mecze Ligue 1, w których zagrał: 18 minut z FC Lorient (5:1), 90 minut z Clermont (6:1) i dwie z Olympikiem Marsylia (2:1).

Sergio Ramos natomiast czekał na tę serię od kilku miesięcy. W minionych dniach udzielił wywiadu, w którym powiedział, że przed nim jeszcze kilka lat kariery na najwyższym poziomie. - Widzę siebie grającego na najwyższym poziomie przez kolejne cztery do pięciu lat. Po tym czasie będę gotowy na nowe doświadczenia. Zostały mi dwa lata w Paryżu, postaram się, aby były to trzy lata, zobaczymy. Jeśli moje ciało wytrzyma, to myślę, że psychicznie jestem bardzo skoncentrowany - mówił Ramos w Amazon Prime Video.

35-latek zapewnił też, że czuje się bardzo dobrze, co być może jest dobrym zwiastunem przed kolejnym sezonem. PSG przygotowuje się do meczu z Angers, który odbędzie się 20 kwietnia (środa) o godz. 21:00. Paryżanie prowadzą w tabeli Ligue 1 i mają 15 punktów przewagi nad drugim Olympikiem Marsylia. Do końca sezonu zostało sześć kolejek.