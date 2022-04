Pochettino jednak zostanie w PSG? "Nie chodzi o chęci"

W ostatnich tygodniach łączono go z Manchesterem United, który z kolei związał się z Erikiem ten Hagiem, aktualnie trenerem Ajaksu Amsterdam. Następnie mówiono, że być może zatrudni go Real Madryt, ale na ten moment nic nie wskazuje, aby Carlo Ancelotti chciał ustąpić miejsca. BBC za to pisze, że Mauricio Pochettino nigdzie się nie wybiera, a przynajmniej jeszcze nie, bo "jego pragnienie pozostania w Paris Saint-Germain nie słabnie".

Mauricio Pochettino chce zostać w PSG. "Głównym celem Liga Mistrzów"

PSG znów odpadło z Ligi Mistrzów, zanim dotarło do finału. W 1/8 finału rozgrywek lepszy okazał się Real Madryt, który w dwumeczu pokonał paryżan 3:2. Wynik ten jeszcze bardziej podkopał pozycję Pochettino w klubie. Kibice domagali się nie tylko zmian sztabu szkoleniowego, ale także wyżej usadowionych pracowników.

Dziennikarze postanowili poruszyć temat przyszłości Pochettino w PSG i porozmawiać z samym trenerem. - Nie chodzi o chęci, tylko o długość kontraktu - powiedział Argentyńczyk, dając do zrozumienia, że nie myśli o pozostawieniu paryskiego klubu. Jego obecna umowa wygasa z końcem czerwca 2023 roku. Jeżeli więc nie odejdzie tego lata lub jego umowa nie zostanie przedłużona, rozstanie się z PSG po kolejnym sezonie.

Mauricio Pochettino powiedział też, co jest dla niego najważniejsze. - Zawsze powtarzałem, że jednym z głównych celów jest wygranie Ligi Mistrzów. Gdy tego nie osiągasz, jesteś bardzo rozczarowany. Szczególnie że jest to sprawa historyczna, ponieważ PSG wciąż czeka na pierwszy triumf w tych rozgrywkach - zapewniał Argentyńczyk.

Dodał, że obecnie drużyna musi się skupić na Ligue 1, w której prowadzą w tabeli z przewagą 15 punktów nad drugim Olympique Marsylią. - Gdy już to zrobimy, będzie to odpowiedni moment, aby spojrzeć w przyszłość, aby dowiedzieć się, co jest najlepsze dla drużyny i klubu - mówił. Przy okazji Pochettino odpowiedział też kibicom krytykującym jego i zespół. - Jestem za wolnością słowa, ale czasami warto przemyśleć niektóre sprawy - powiedział.

Paris Saint-Germain pozostała już tylko walka w lidze francuskiej. Do końca bieżącego sezonu pozostało sześć kolejek. Najbliższym rywalem paryżan będzie Angers, z którym zagra w środę, 20 kwietnia.