Nowa propozycja PSG dla Mbappe. Kwoty zwalają z nóg

Obecna umowa 23-latka z PSG jest ważna tylko do końca czerwca tego roku. Od dłuższego czasu było niemal pewne, że po zakończeniu rozgrywek Kylian Mbappe przeniesie się do Realu Madryt. Niektórzy nawet zaczęli spekulować na temat konkretnej daty, kiedy to Francuz miałby zostać przedstawiony na Santiago Bernabeu.

PSG wciąż walczy o zatrzymanie Mbappe

Niewykluczone jednak, że PSG nie będzie chciało pożegnać się ze swoją największą gwiazdą, a już na pewno nie będzie o to łatwo. Choć sam Mbappe odrzucał wszystkie dotychczasowe propozycje nowego kontraktu, najnowsza oferta może mu sporo namieszać w głowie. Jej wysokość może przyprawić o ból głowy.

Jak podała "Cadena Cope", propozycja nowej umowy dla Mbappe jest "zawrotna". Dziennik "Mundo Deportivo" użył jeszcze bardziej wymownego stwierdzenia, określając, że w najnowszej ofercie pojawiły się "stratosferyczne liczby". Wychodzi na to, że PSG stawia wszystko na jedną kartę.

Kosmiczne sumy dla Mbappe

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, paryżanie są w stanie zapewnić Mbappe aż 150 milionów euro za dwuletnią umowę, a także po 40 milionów euro bonusów na każdy sezon za sam fakt przedłużenia kontraktu. Sumując wszystkie te kwoty okazuje się, że 23-latek w ciągu dwóch lat może zainkasować 230 milionów euro.

"Mundo Deportivo" słusznie zauważa, że w Realu Madryt francuski napastnik nawet nie ma co marzyć o takich kwotach. Niemniej jednak klub ze stolicy Hiszpanii jest ponoć pewny swego i wierzy, że po sezonie Mbappe przeniesie się na Santiago Bernabeu.