Neymar jednak zostanie w PSG? Nikt nie chce gwiazdora

Neymar wraz z Kylianem Mbappe, a także Lionelem Messim, którzy przeniósł się do PSG latem ubiegłego roku, miał doprowadzić klub do upragnionego sukcesu w Lidze Mistrzów. Zamiast tego fani francuskiej ekipy przeżyli wielkie rozczarowanie. Drużyna odpadła już w 1/8 finału po porażce w dwumeczu z Realem Madryt.

Neymar jednak nie opuści Paris Saint-Germain? Nie ma chętnych na opłacanie kosmicznej pensji gwiazdora

W Paryżu ma dojść do wielkich zmian. Policzone są dni trenera Mauricio Pochettino. Niepewna jest przyszłość wspomnianych Messiego i Mbappe. Status nietykalnego stracił podobno także Neymar. Paryżanie wyłożyli w 2017 roku na transfer Brazylijczyka z FC Barcelony rekordowe 222 miliony euro. Kilka miesięcy temu gwiazdor przedłużył umowę do 2025 roku.

Paris Saint-Germain miało być otwarte na sprzedaż najdroższego piłkarza w historii. Sam zawodnik także ponownie zniechęcił się do gry w stolicy Francji. Wszystko przez coraz gorszą atmosferę panującą w klubie, a także sytuację sprzed kilku tygodni. Wówczas podczas ligowego meczu z Bordeaux Neymar był wygwizdywany przez kibiców PSG.

Paryżanie chcieli latem wysłuchać ofert transferowych za 30-latka, jednak wygląda na to, że nie będą musieli. Dziennikarz Hadrien Grenier, podał na Twitterze, że do PSG zwyczajnie nie wpłynie żadna oferta za Brazylijczyka. Powołując się na "L'Equipe", Grenier napisał, że żadnego z topowych klubów obecnie nie stać na przeprowadzenie transferu Neymara. Zostanie on zatem na Parc des Princes jeszcze przynajmniej przez rok.

Sam zawodnik wyceniany jest obecnie na 90 milionów euro. Oprócz tego trzeba się liczyć także z jego ogromnym indywidualnym kontraktem. Neymar w tej chwili jest najlepiej opłacanym piłkarzem PSG. Pobiera 40 milionów euro za sezon gry.

Brazylijczyk notuje obecnie jeden z najsłabszych sezonów od lat. Rozegrał dla PSG 22 mecze, w których strzelił tylko siedem goli. Ma na koncie także pięć asyst.

