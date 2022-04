Frankowski zaczął lepiej niż Messi, ale przygasł. "Miał prawo"- mówi dziennikarz z Francji

Ważne bramki, regularne asysty, wybór do jedenastki kolejki i piosenki układane na jego cześć przez kibiców RC Lens - tak wyglądało przywitanie Przemysława Frankowskiego z Francją. "Frankowski do Ligue 1 wszedł wraz z drzwiami, zaliczył dużo lepszy start niż nawet Leo Messi" - pisaliśmy na Sport.pl pod koniec września.

Do końca listopada Frankowski, który do Lens przeszedł latem 2021 roku z Chicago Fire, miał już cztery gole i cztery asysty. Zwykle rozpoczynał mecze w podstawowym składzie, często rozgrywał całe 90 minut. Raz na lewej, raz na prawej pomocy, czasem jako napastnik - reprezentant Polski grał regularnie.

Jednak z początkiem lutego sytuacja Polaka w 10. obecnie drużynie Ligue 1 diametralnie się zmieniła. W pięciu kolejnych meczach z Lorient, Bordeaux, Olympique Lyon, Angers i Stade Brestois, Frankowski zagrał w sumie przez zaledwie 50 minut. Skąd taka zmiana?

- Myślę, że Frankowski w pewnym momencie miał prawo być już zmęczony - mówi nam Philippe Guilbaut z wydawanego na północy Francji dziennika "La Voix du Nord". - Od początku sezonu do końca roku nie ominął żadnego meczu, w większości z nich grał po 90 minut. To były spotkania, w których był kluczowym graczem. Trener RC Lens miał zresztą na lewej stronie problem, urazy i kontuzje, więc Frankowski rozwiązywał mu tam wszelkie kłopoty. Z nowym rokiem przyszedł kryzys, Polak stał się mniej widoczny - zauważa francuski dziennikarz.

Guilbaut podkreśla, że kryzys dotyczy nie tylko reprezentanta Polska - cała drużyna Lens gra ostatnio słabiej. Z dziewięciu ostatnich spotkań zespół Frankowskiego wygrał tylko trzy, zdobył w nich w sumie tylko 11 punktów. Lens spadło na 10. miejsce w tabeli - ma 44 punkty, a do piątego miejsca, które daje prawo gry w Lidze Europy, traci siedem.

- To już nie jest ekipa, która na początku sezonu potrafiła zdominować każdego rywala. Przypomnę, że oni do końca października byli na podium ligowej tabeli - przypomina francuski dziennikarz. Wracając do Frankowskiego Guilbaut podkreśla jednocześnie, że mimo słabszych ostatnich tygodni Polak ma dobre relacje z trenerem Franckiem Haise, bo pomocnik "jest znakomitym piłkarzem do gry w grupie". - Jest bardzo pracowity, skromny, dba o siebie. Wiem, że trenerowi podoba się jego sposób gry, kiedyś powiedział też, że to jeden z najlepszych w drużynie zawodników, jeśli chodzi o dośrodkowania - dodaje.

Być może fala wznosząca właśnie zaczyna się dla Frankowskiego wzbierać. W dwóch ostatnich kolejkach reprezentant Polski znów wyszedł w pierwszej jedenastce Lens - z Clermont Foot zagrał 90 minut, z RC Strasbourg został zmieniony dopiero siedem minut przed końcem. Najbliższy mecz jego Lens rozegra w niedzielę 10 kwietnia - u siebie z zajmującym piąte miejsce Nice.