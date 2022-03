Media: Barcelona pogodzona z odejściem Dembele. Francuz ma nowy klub

Saga związana z Ousmane Dembele i nowym kontraktem z Barceloną trwa już od kilkudziesięciu tygodni. W pewnym momencie władze Barcelony postawiły sprawę jasno: albo Dembele podpisze umowę na warunkach proponowanych przez klub, albo nie zagra do końca sezonu. Mimo to Xavi Hernandez stwierdził, że talent skrzydłowego nie może się marnować i regularnie z niego korzysta. Wciąż jednak nie jest znana przyszłość Dembele.

Media: Ousmane Dembele porozumiał się z nowym klubem. Barcelona jest już pogodzona

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że Ousmane Dembele porozumiał się z Paris Saint-Germain ws. indywidualnego kontraktu od nowego sezonu. FC Barcelona wydaje się być pogodzona z odejściem Francuza i ma świadomość, że może go nie zatrzymać na kolejne sezony. Ousmane Dembele miałby zostać następcą Kyliana Mbappe, który po sezonie najprawdopodobniej dołączy do Realu Madryt. Dziennik zwraca też uwagę na to, że z Francji docierają jednak sprzeczne sygnały.

W Paryżu transfer Dembele do Paris Saint-Germain wydaje się nie być jednak taki pewny. Klęska w Lidze Mistrzów, niepewna sytuacja Leonardo czy Mauricio Pochettino sprawia, że klub nie chciałby podejmować zbędnych ruchów na przyszłość. Francuskie źródło, na które powołuje się "AS" wręcz uważa, że Ousmane Dembele może zostać w Barcelonie i jest gotów na obniżkę zarobków. Można zatem zakładać, że przyszłość Dembele nie wyjaśni się co najmniej do końca sezonu.

Ousmane Dembele trafił do Barcelony latem 2017 roku za 140 milionów euro z Borussii Dortmund i był typowany do zastąpienia Neymara. Od tego czasu Francuz zagrał w 139 meczach, w których zdobył 32 bramki i zanotował 30 asyst. W tym sezonie Dembele strzelił dwa gole i zanotował dziewięć asyst w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach.