Gwiazdor ma dość toksycznej atmosfery w PSG. Nie wytrzymał nawet roku

Latem ub. roku Hakimi przeszedł do PSG za ponad 60 mln euro. Wydawało się, że to inwestycja nie tylko na najbliższy sezon, ale też na najbliższą dekadę. Zwłaszcza że zawodnik ma dopiero 23 lata i już jest wyróżniającym się graczem francuskiego klubu.

Jednak sytuacja Hakimiego w paryskim klubie zaczęła się diametralnie zmieniać. Wszystko przez ostatnie wyniki dziewięciokrotnych mistrzów Francji. Drużyna odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów po dwumeczu z Realem Madryt. Mało tego, w ostatniej kolejce Ligue 1 przegrała na wyjeździe z AS Monaco 3:0. To doprowadziło do nerwowej atmosfery w drużynie i zarządzie paryżan. A to z kolei zdaniem dziennikarzy RMC Sport skłania Hakimiego do odejścia z klubu.

Jednym z najlepszych kolegów marokańskiego obrońcy jest Kylian Mbappe. Jego odejście do Realu Madryt jest praktycznie przesądzone, więc niewykluczone, że Hakimi obierze podobny kierunek. W swoich wypowiedziach obrońca PSG niejednokrotnie podkreślał, że chce kiedyś wrócić do drużyny "Królewskich". Problemem mogą być jednak pieniądze, bowiem Paris Saint-Germain nie ma w zwyczaju pozbywać się swoich kluczowych graczy. Przekonała się o tym latem drużyna "Królewskich", chcąc pozyskać Mbappe.

Do tej pory Hakimi w barwach PSG rozegrał 32 spotkania, w których strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. Mimo porażki z AS Monako w 29. kolejce Ligue 1 paryski klub wciąż jest zdecydowanym liderem ligi francuskiej z 15-punktową przewagą nad drugim Olympique Marsylia.