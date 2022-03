Podział w szatni PSG. Powstały dwa obozy. Widać to nawet na boisku

W drużynie przepełnionej gwiazdami trudno o jedność i stabilizację. Szczególnie, gdy dojdą do tego niezadowalające nikogo wyniki. W ciągu kilku dni Paris Saint-Germain pożegnało się z Ligą Mistrzów, przegrywając dwumecz z Realem Madryt (2:3) w 1/8 finału rozgrywek. Następnie w weekend paryżanie ponieśli dotkliwą porażkę z AS Monaco. Piłkarze z księstwa wygrali na własnym stadionie 3:0.

Podziały w Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino ma problem w zespole

Dziennikarze RMC Sport donoszą, że w szatni doszło do podziału na dwa obozy. Ich zdaniem różnice między piłkarzami widać też na boisku. Przykładem są sytuacje sporne między zawodnikami Paris Saint-Germain, a drużyną przeciwną. Gdy w trakcie niedzielnego starcia sfaulowano Neymara, wokół sędziego zebrało się co najmniej kilku kolegów z drużyny.

Zupełnie inny obrazek oglądaliśmy po faulu na Achrafie Hakimim. Według doniesień to wina relacji, jakie zawodnik utrzymuje z Kylianem Mbappe. Jak wiemy, przyszłość francuskiego napastnika pozostaje sprawą nierozwiązaną. Mbappe nie przedłużył kontraktu z PSG, nie podpisał też umowy z innym klubem, ale media wciąć piszą o porozumieniu z Realem Madryt. Oficjalne informacje w tej sprawie zostaną zapewne przekazane po bieżącym sezonie.

Źródło bliskie PSG poinformowało, że napięcie między dwoma obozami "nieco wzrosło" po ostatniej porażce w Ligue 1. Media podkreślają, że po meczu z AS Monaco drużyna wracała do stolicy w kompletnej ciszy. Żaden z zawodników nie próbował nawet znaleźć powodu, dla którego PSG przegrało to spotkanie.

To będzie trudne zadanie dla Mauricio Pochettino. Trener musi zjednać szatnię i sprawić, że piłkarze zaczną znów walczyć o siebie na boisku. PSG ma jeszcze bezpieczną przewagę w Ligue 1, ale to jedyne rozgrywki, w których zespół może sięgnąć po tytuł. Wcześniej paryżanie odpadli z Pucharu Francji. Posada Pochettino to kolejna niewiadoma. W mediach wielokrotnie pisano, że władze klubu chcą zwolnić Argentyńczyka. Na jego miejscu stawiano m.in. Zinedine'a Zidane'a, który przed laty trzykrotnie sięgnął z Realem Madryt po Ligę Mistrzów czy Antonio Conte z Tottenhamu Hotspur.