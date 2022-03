Wyciekły szczegóły kontraktu Mbappe z Realem Madryt. 40 mln euro za sam podpis

Kylian Mbappe pozostanie zawodnikiem Paris Saint-Germain do końca czerwca 2022 roku. Wtedy wygasa jego umowa i latem będzie mógł zmienić barwy klubowe. Francuz od wielu miesięcy łączony jest z Realem Madryt. Ofertę opiewającą na 180 mln euro złożył już w minionym letnim okienku transferowym. Teraz może sprawdzić piłkarza za darmo.

REKLAMA

Zobacz wideo "Marzenie Putina o stworzeniu wielkiej Rosji jest koszmarem mojego kraju". Władimir Kliczko pokazał zniszczenia po ostrzale rakietowym

Kylian Mbappe coraz bliżej Realu Madryt? Media podają szczegóły kontraktu

Hiszpanie nie mają wątpliwości, że między Mbappe a Realem Madryt doszło już do porozumienia. Według Ramona Alvareza de Mona, dziennikarza współpracującego między innymi z "Marcą", 30 stycznia doszło do spotkania prawniczki Delphine Verheyden z przedstawicielami "Królewskich". Wtedy Mbappe miał też podpisać umowę, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku. Szczegółów kontraktu nie przekazano.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Artiom Dziuba, kapitan Rosji, odrzucił powołanie. Teraz tłumaczy. Komedia

Dotarł do nich inny znany dziennikarz z Włoch. Nicolo Schira poinformował we wtorek, że rozmowy są już na końcowym etapie. Kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2027 roku, a pensja Kyliana Mbappe w Realu Madryt ma wynieść 40 mln euro rocznie (30 mln euro podstawy plus 10 milionów w bonusach). Napastnik może też liczyć na pokaźną premię za podpis, wynoszącą 40 mln euro.

Wielu ekspertów wskazywało, że przejście Mbappe do Realu zostanie ogłoszone po dwumeczu z PSG w Lidze Mistrzów (wygrana Realu 3:2). Tak jednak się nie stało. Na oficjalną informację dotyczącą przejścia Mbappe do Realu trzeba będzie więc poczekać prawdopodobnie do końca sezonu. Sam piłkarze chce się do końca zachować się profesjonalnie i nie ogłaszać swojego odejścia przed końcem sezonu.

Kylian Mbappe trafił do PSG z Monaco w 2018 roku. Klub zasilany katarskim funduszami zapłacił za niego 145 milionów euro. W tym sezonie Francuz ma na koncie 26 goli i 17 asyst w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach.