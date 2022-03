Szatnia PSG pękła. Trener we łzach, Katarczycy robią czystkę

Kibice Paris Saint-Germain są wściekli na piłkarzy i prezesa klubu po klęsce w Lidze Mistrzów. Stadion Parc des Princes padł ofiarą wandali, obrażających Nassera Al-Khelaifiego oraz Leonardo, dyrektora sportowego. Dodatkowo fani wygwizdali Neymara oraz Leo Messiego w ostatnim meczu z Girondins Bordeaux (3:0). Tuż po meczu z Realem Madryt pojawiły się informacje o kłótni pomiędzy Neymarem a Gianluigim Donnarummą, ale Brazylijczyk szybko uciął plotki, wrzucając prywatną korespondencję z Włochem. To jednak dopiero początek problemów PSG.

Romain Molina wprost o sytuacji PSG. Reaguje na plotki o Messim. "Ludzie kłamią"

Francuski dziennikarz Romain Molina był gościem programu "Carrusel Deportivo" w hiszpańskim radiu Cadena SER. Molina przyznał wprost, że władze PSG są wściekłe po klęsce z Realem Madryt. - Katar ma teraz duże problemy. Wszyscy są wściekli z powodu tych wydarzeń, które miały miejsce przeciwko Realowi Madryt. Ktoś bliski Nasserowi Al-Khelaifiemu postanowił go zdradzić. To duży cyrk. Dodatkowo Leonardo źle się dogaduje zarówno z prezesem, jak i Mauricio Pochettino - powiedział.

Romain Molina jest też pewny ogromnej rewolucji w Paris Saint-Germain, przyznając, że w przyszłym sezonie w klubie nie będzie Kyliana Mbappe, Mauricio Pochettino, Leonardo oraz Nassera Al-Khelaifiego. Dziennikarz wydaje się też być pewny pozostania Neymara w Paryżu. Co natomiast z Leo Messim? - Każdy, kto teraz informuje, że Messi jest szczęśliwy w Paryżu, kłamie - dodaje Molina.

Media: Szatnia PSG zaczyna pękać. Klub ma 10 kandydatów w miejsce Pochettino

Francuski dziennik "L'Equipe" informuje, że szatnia PSG pękła po porażce z Realem Madryt. Tuż po zakończeniu meczu w szatni panowała kompletna cisza, a w drodze powrotnej piłkarze spoglądali w okna. Niektórzy piłkarze stwierdzali wprost, że brakuje drużynie lidera, choć miał być nim Marquinhos. Zespół miał też być niezadowolony z powodu zachowania Neymara, wrzucającego zdjęcia z okazji urodzin swojej siostry. - Nie pamiętam takiej złej atmosfery na treningu, tak jak w przeciągu ostatnich dwóch dni - podaje gazeta, powołując się na swojego informatora.

"L'Equipe" dodaje, że Mauricio Pochettino był bliski płaczu przed konferencją prasową przed meczem z Girondins Bordeaux. Odejście szkoleniowca wydaje się przesądzone, a na liście życzeń znajduje się aż 10 kandydatów. W tym gronie znajduje się Zinedine Zidane, Diego Simeone (Atletico Madryt), Massimiliano Allegri (Juventus), Antonio Conte (Tottenham), Simone Inzaghi (Inter), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Christophe Galtier (OGC Nice), Mikel Arteta (Arsenal), Thiago Motta (Spezia) oraz Lucien Favre.

Nieprawdziwe informacje o umowie Mbappe z Realem, dwóch piłkarzy na liście życzeń

Wcześniej hiszpańskie media informowały o tym, że Kylian Mbappe miał już podpisać przedwstępną umowę z Realem Madryt, a oficjalnie porozumienie zostanie ogłoszone przed 18 marca. Loic Tanzi z "RMC Sport" zdementował doniesienia mediów z Hiszpanii. - Mbappe nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Nie informował PSG o końcu negocjacji. PSG chce zrozumieć, czego Kylian chce, a potem chce mu to zapewnić w projekcie. Od października rozmowy nie dotyczą aspektu finansowego - informuje dziennikarz.

Dziennik "AS" podawał, że Angel Di Maria zażądał zgody na odejście z PSG. Loic Tanzi dodaje, że jego miejsce może zająć Ousmane Dembele, który do końca czerwca jest związany z Barceloną. Piłkarze PSG przekazali władzom, że chcieliby sfinalizowania transferu Marcelo Brozovicia z Interu Mediolan. Chorwat wciąż negocjuje nową umowę z mistrzami Włoch, a obecny kontrakt jest ważny tylko do końca sezonu.