"Nikt tego nie rozumie". Francuzi w szoku ws. Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik trafił do Marsylii w styczniu 2021 roku i w ciągu rundy wiosennej zdobył 10 bramek (dziewięć w lidze). Polak rozbudził entuzjazm kibiców, ale latem doznał kontuzji, przez co stracił początek sezonu. Były napastnik Napoli do regularnej gry wrócił dopiero w październiku. Ale co najważniejsze: nie zawodzi.

W tym sezonie ma pięć goli w lidze i pięć bramek w Pucharze Francji. Trafiał też cztery razy w Lidze Europy i cztery razy w Lidze Konferencji UEFA. Łącznie ma 18 goli w 28 meczach, ale na murawie spędził tylko 1808 minut. Mógłby grać częściej, ale podobno nie ma najlepszych relacji z trenerem Jorge Sampaolim. I wiele wskazuje, że latem jeden z nich opuści Olympique.

"Calciomercato" wskazuje, że Pablo Longoria (prezes klubu) będzie musiał dokonać wyboru: trener albo napastnik. "Obaj nie będą mogli już dłużej żyć razem" - czytamy w artykule. Francuski dziennikarz Nicolas Filhol też uważa, że współpraca obu panów w przyszłym sezonie jest niemożliwa. Niestety, zdaniem większości ofiarą tej sytuacji będzie reprezentant Polski. - Myślę, że Sampaoli zostanie, a Milik odejdzie. Im więcej się dzieje, tym bardziej to jest oczywiste. Chyba że trener da Polakowi jeszcze szansę przed końcem sezonu, ale skłaniałbym się ku temu, że Milik jednak odejdzie - mówi Filhol z portalu footballclubdemarseille.fr.

Informacje przekazał też francuski portal "Le10Sport", który przy tej okazji postanowił zapytać swoich czytelników, jaką woleliby opcję. Dotychczas udział w głosowaniu wzięło blisko 1,6 tys. osób, z czego 78 proc. zagłosowało, aby zostawić w klubie Arkadiusza Milika. 12 proc. głosów oddano na Sampaolego, a 10 proc. na porzucenie obu.

Kibice obawiają się odejścia Milika

- Każdy tu się boi, że w takiej sytuacji stracimy Milika. Mimo że każdy wie też, iż tak czy inaczej on by tu bardzo długo nie został - mówi na łamach wp.sportowefakty.pl Fabrice Lamperti, dziennikarz gazety "La Provence". I dodaje: - Sampaoli jest bardzo często pytany o Milika na konferencjach prasowych. Można nawet powiedzieć, że to dyżurny temat numer jeden. (...) Nikt tu nie rozumie, dlaczego Milik nie jest dostatecznie wykorzystywany przez trenera. Na napastnika o takich walorach Marsylia czekała długie lata, a jak już się pojawił, to klub nie potrafi go odpowiednio wykorzystać. Większość kibiców i obserwatorów naprawdę nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje - uważa francuski dziennikarz.