Messi ponownie zmieni klub? Są nowe doniesienia

W sierpniu ubiegłego roku Leo Messi przeniósł się do Paryża i złożył podpis pod dwuletnim kontraktem. Mimo to obecnie pojawia się mnóstwo rozważań na temat tego, czy Argentyńczyk dotrwa do końca umowy w PSG, czy też wcześniej zdecyduje się na zmianę otoczenia. Według hiszpańskich mediów niewykluczony jest jego powrót na Camp Nou.

MLS celem Messiego?

Do dyskusji na temat przyszłości Argentyńczyka włączył się ceniony dziennikarz sportowy Toni Juanmarti. Zgodnie z jego informacjami ponowna gra 34-latka w klubie ze stolicy Katalonii jest najmniej możliwym scenariuszem. W grze pozostają jednak dwa inne rozwiązania.

Juanmarti twierdzi, że aktualnie najmocniej rozważaną przez samego Argentyńczyka opcją jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Już latem ubiegłego roku kluby z MLS próbowały sprowadzić Messiego, jednak sam zainteresowany postanowił pozostać w Europie. Niewykluczone jednak, że niebawem obierze ten kierunek, podobnie jak jego dwóch byłych kolegów z "Blaugrany".

Messi może pozostać w PSG

Inter Miami od dłuższego czasu wyraża zainteresowanie Sergio Busquetsem i Luisem Suarezem. Jak przekazał dziennikarz Xavi Campos pomocnik FC Barcelony miał nawet powiedzieć, że chciałby zakończyć karierę w towarzystwie bliskich mu osób. Mowa właśnie o Urugwajczyku i Argentyńczyku.

Drugim z możliwych scenariuszy w kontekście przyszłości Messiego jest jego dalsza gra w PSG w kolejnym sezonie. Rzekomo w planach Argentyńczyka jest wypełnienie kontraktu z paryskim klubem, a następnie przejście na sportową emeryturę. Trudno jednak na ten moment jednoznacznie określić, którą z opcji 34-latek ostatecznie wybierze.

W tym sezonie Messi rozegrał 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich zaledwie siedem goli.