Wielkie zamieszanie z odejściem Milika. Osoba z otoczenia piłkarza ujawnia

Olympique Marsylia jest po 27. kolejkach na trzeciej pozycji w Ligue 1. To bardzo dobry wynik marsylczyków, na który kibice tego klubu czekali od roku, bowiem ostatni sezon ich piłkarze ukończyli dopiero na piątym miejscu. Teraz może być inaczej. Może, ale nie musi, bo droga do tego celu robi się coraz bardziej kręta, a w dużej mierze ma na to wpływ niechęć Jorge Sampaolego do Arkadiusza Milika.

Arkadiusz Milik zdecydowany. Z tym trenerem nie chce już pracować

Polak w ostatnich tygodniach wyraźnie odzyskał formę i znów regularnie trafia do siatki. W sumie w 27 spotkaniach w tym sezonie zdobył szesnaście bramek. Niestety nie od dziś wiadomo, że Jorge Sampaoli nie jest zwolennikiem talentu naszego piłkarza. Wystarczy podkreślić, że tylko pięć razy miał on możliwość rozegrania pełnych 90. minut na poziomie Ligue 1 w tym sezonie. Ostatnie dwa mecze (z Troyes w Ligue 1 i Karabachem w Lidze Konferencji) zaczął na ławce rezerwowych. Ów brak sympatii trenera do zawodnika sprawia, iż coraz głośniej mówi się o tym, iż latem klub będzie musiał dokonać wyboru miedzy Milikiem a Sampaolim.

Według informacji francuskiego RMC Sport Milik jest już zdecydowany i chce opuścić klub latem, jeżeli trenerem będzie Jorge Sampaoli. - Niektóre decyzje szkoleniowca są niezrozumiałe dla Milika. Nie pojmuje on np. dlaczego w momencie, kiedy zdobywał bramki, to nagle na dwa mecze usiadł na ławce rezerwowych - czytamy w RMC Sport.

- Nie grałem w dwóch ostatnich meczach. Brakuje mi rytmu. Czuję się lepiej, gdy gram co trzy dni. Ostatecznie trener podejmuje decyzje, a ja szanuję jego wybory – powiedział Milik w rozmowie z Amazon Prime po spotkaniu jego drużyny z AS Monaco (0:1). Dodajmy, że mecz był bardzo słaby w jego wykonaniu, co odbiło się na ocenach Milika we francuskich mediach.

Niedługo później na tym samym portalu pojawiła się jednak wypowiedź osoby z otoczenia piłkarza. Dementuje ona wcześniejsze informacje mówiące o tym, że Milik chce odejść.

- W żadnym momencie Milik nie powiedział, że chciałby opuścić Olympique w czerwcu z powodu nieporozumień z Sampaolim. Arek szanuje swojego trenera i jego decyzje. Wczoraj po prostu wyjaśnił, że musi dostosować się do sytuacji. I był pierwszym, który nie był zadowolony ze swojego występu. Kiedy gra, stara się zrobić maksimum. Jest skupiony na swojej grze i chce zrobić wszystko, aby OM grało w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie i żeby zespół zaszedł jak najdalej w Lidze Konferencji Europy – czytamy.

